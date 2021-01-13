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Güzelhisar Sosyal Tesislerinin yüzde 90’ı tamamlandı

13.01.2021 18:18 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Aliağa ilçesinde, belediyenin projelendirdiği Güzelhisar Sosyal Tesislerinde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, havası, tarihi mekanları, doğa ve kültürel mirası ile dikkat çeken tesisin yüzde 90’ı tamamlandı.Aliağa Belediyesi tarafından Güzelhisar Mahallesi’nde projelendirilen Güzelhisar Sosyal Tesislerinde, çalışmalar tam gaz devam ediyor.

İzmir’in Aliağa ilçesinde, belediyenin projelendirdiği Güzelhisar Sosyal Tesislerinde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, havası, tarihi mekanları, doğa ve kültürel mirası ile dikkat çeken tesisin yüzde 90’ı tamamlandı.
Aliağa Belediyesi tarafından Güzelhisar Mahallesi’nde projelendirilen Güzelhisar Sosyal Tesislerinde, çalışmalar tam gaz devam ediyor. Şubat ayı içerisinde tamamlanması beklenen ve 4 bin 860 metrekare proje alanında faaliyete geçecek olan tesiste, taş kaplama imalatı tamamlandı. Ahşap yürüyüş yollarının yapımı, kamelyaların ve çocuk oyun guruplarının montajı ile peyzaj düzenleme gibi çeşitli çalışmalar ise devam ediyor. Projenin bütünlüğünü sağlamak için mahalle girişinden itibaren başlayan peyzaj düzenleme, istinat duvarlarının yapımı ve otopark alanlarının yapımının da sürdüğü ifade edildi.
Havası, tarihi mekanları, doğa ve kültürel mirası ile dikkat çeken tesisin yüzde 90’ı ise tamamlandı. Öte yandan çalışmaları yakından takip eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da, Güzelhisar Sosyal Tesislerinde incelemelerde bulundu. Proje alanında vatandaşlarla sohbet eden ve yetkililerden bilgi alan Başkan Serkan, Acar mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılandı.
Güzelhisar Sosyal Tesislerinde ayrıca; 410 metrekarelik ahşap seyir terası, 550 metrekare açık ve kapalı alana sahip kafe ve restoran, Güzelhisar Köyü yöresel ürün satış stantları, Güzelhisar’ın yöresel lezzetlerinden olan gözleme ve tandırın servis edileceği açık hava pişirme alanları, manzaraya hâkim noktalarda yaz-kış kullanıma uygun 180 metrekare açılır-kapanır camekanlar, ebeveynleri ile gelen çocukların özgürce vakit geçirebileceği 180 metrekare açık hava çocuk aktivite alanı, özel organizasyonlar için rezervasyon yapılabilecek açılır-kapanır localar, mescit ve otopark alanları da bulunuyor. Kısa sürede tamamlanacak tesisin, İzmirlilerin vazgeçilmez adresi olması bekleniyor.

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