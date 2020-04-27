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Güzelköy ve Gürpınar yolu yeni ağaçlarla şenlenecek

KAYSERİ HABERLERİ  | 27.04.2020 11:34 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi Güzelköy ve Gürpınar Mahallelesi’ni birbirine bağlayan yolda ağaçlandırma yaparak yolu canlandırdı.Dikilen ağaçları inceleyerek yetkililerden bilgi alan Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediyesi Güzelköy ve Gürpınar Mahallelesi’ni birbirine bağlayan yolda ağaçlandırma yaparak yolu canlandırdı.
Dikilen ağaçları inceleyerek yetkililerden bilgi alan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Mahalleye girişteki 10 binin üzerinde devasa ağacımızı toprakla buluşturduk. 15-20 yaşından 60-70 yaşına kadara olan ağaçlarımızı ilçemizin birçok yerinde toprakla buluşturduk. Bu yolumuzu sağlı sollu olarak ağaçlandırarak çok güzel ve yeşil bir yol haline getireceğiz. Batı ve doğu ladini, çınar, ıhlamur gibi ağaçlar diktik. Kurumaması için damlama sulama sitemi yaptık. İlçemiz için özenle ve gayretle çalışmalarımız devam ediyor. Sadece şehir merkezimizde değil kırsal mahallelerimizde de ağaçlandırma çalışmasına yoğunluk verdik. Herkesi buna destek vermeye davet ediyorum. Herkes evini bahçesini ağaçlandırsın. Ağaçlandırma çok önemli. 2020 yılını ağaçlandırma yılı ilan etmiştik. Biz sözümüzde duruyoruz. İlçemiz yemyeşil bir Melikgazi olsun inşallah. Hayırlı olmasını dilerim.” dedi.
Başkan Palancıoğlu, ağaçlandırma çalışmalarının birçok noktada devam ettiğini hatırlattı.

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