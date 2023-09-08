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Güzelköy ve Kayabağ bağlantı yolu yenileniyor

08.09.2023 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırsal mahallelerde birçok alt yapı ve üst yapı çalışması yapan Melikgazi Belediyesi, Güzelköy ve Kayabağ arasındaki 3 kilometrelik bağlantı yolunu yenileme çalışmalarına başladı.

Güzelköy ve Kayabağ bağlantı yolu yenileniyor

Mahallere eşit hizmet sunduklarını merkezde ve kırsalda bölgeleri ayırmadan çalıştıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi olarak rutin olarak yol ve kaldırım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mahallelerin birçoğunda teknik çalışmalarımızın yanı sıra projelerimizin de yapımı devam ediyor. Bu çerçevede Güzelköy ve Kayabağ arasındaki 3 kilometrelik bağlantı yolunu yeniliyoruz. Yolumuz yeni haliyle daha konforlu bir ulaşım sağlayacak. Burası çok güzel bir mahalle. İnşallah yakında Gesi’deki tarihi güvercinlikleri de restore ederek yeniden hayata kazandıracak çalışmamıza başlayacağız. Hayırlı olsun" dedi.

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