Güzellik fuarına ‘Ozon’lu önlem

Kozmetik, güzellik, estetik ve kişisel bakım sektör temsilcilerini Van’da buluşturacak Beautylife Expo Fuarı,kapılarını 17 Eylül’de ziyaretçilerine açacak. Dünyanın en güvenli sterilizasyon gazı ozonla dezenfekte edilecek fuarda her türlü sağlık önlemi alındı.

Güzellik sektörünün en kapsamlı fuar organizasyonu Doğu Anadolu’nun güzel şehri Van’da gerçekleştirilecek. Van Berberler ve Kuaförler Odasının destekleri ile ; Us Fuarcılık tarafından gerçekleştirilecek Beautylife Expo Estetik Güzellik Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı, Van Ortadoğu Fuar Merkezi’nde 17 Eylül’de açılacak. Pandemi önlemlerinin titizlikle uygulanacağı 4 gün sürecek Beautylife Expo’da hijyen için dünyanın bilinen en güçlü sterilizasyon gazı ozon kullanılacak.

"Tüm önlemler alındı"

Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç, Beautylife Expo’da Fuar alanına girecek herkesin ateş ölçümünün yapılacağını, sosyal mesafe ve maske kuralının uygulanacağını belirterek, “Fuar alanımızı aralıklarla klordan 3 bin 125 kat etkili ve yüzde 50 daha hızlı dezenfekte sağlayan ozon gazı püskürten cihazlarla hijyen hale getireceğiz. Her türlü önlemleri aldık. Türkiye’nin en hijyen fuarlarından birini gerçekleştireceğiz” dedi.

Fuarla eş zamanlı olarak Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu yöneticilerinin Van’da toplanacağını belirten Koç, üzerinde uzun bir süredir çalıştıkları fuarda 100’e yakın markanın ürünlerinin sergileyeceğini ve fuarda sektörün en etkin isimlerinin yer alacağını söyledi.