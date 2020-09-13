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Güzellik fuarına ‘Ozon’lu önlem

VAN HABERLERİ  | 13.09.2020 13:38 | Son Güncelleme

Kozmetik, güzellik, estetik ve kişisel bakım sektör temsilcilerini Van’da buluşturacak Beautylife Expo Fuarı,kapılarını 17 Eylül’de ziyaretçilerine açacak.

Güzellik fuarına ‘Ozon’lu önlem

Kozmetik, güzellik, estetik ve kişisel bakım sektör temsilcilerini Van’da buluşturacak Beautylife Expo Fuarı,kapılarını 17 Eylül’de ziyaretçilerine açacak. Dünyanın en güvenli sterilizasyon gazı ozonla dezenfekte edilecek fuarda her türlü sağlık önlemi alındı.
Güzellik sektörünün en kapsamlı fuar organizasyonu Doğu Anadolu’nun güzel şehri Van’da gerçekleştirilecek. Van Berberler ve Kuaförler Odasının destekleri ile ; Us Fuarcılık tarafından gerçekleştirilecek Beautylife Expo Estetik Güzellik Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı, Van Ortadoğu Fuar Merkezi’nde 17 Eylül’de açılacak. Pandemi önlemlerinin titizlikle uygulanacağı 4 gün sürecek Beautylife Expo’da hijyen için dünyanın bilinen en güçlü sterilizasyon gazı ozon kullanılacak.

"Tüm önlemler alındı"
Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç, Beautylife Expo’da Fuar alanına girecek herkesin ateş ölçümünün yapılacağını, sosyal mesafe ve maske kuralının uygulanacağını belirterek, “Fuar alanımızı aralıklarla klordan 3 bin 125 kat etkili ve yüzde 50 daha hızlı dezenfekte sağlayan ozon gazı püskürten cihazlarla hijyen hale getireceğiz. Her türlü önlemleri aldık. Türkiye’nin en hijyen fuarlarından birini gerçekleştireceğiz” dedi.
Fuarla eş zamanlı olarak Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu yöneticilerinin Van’da toplanacağını belirten Koç, üzerinde uzun bir süredir çalıştıkları fuarda 100’e yakın markanın ürünlerinin sergileyeceğini ve fuarda sektörün en etkin isimlerinin yer alacağını söyledi.

"Göz alıcı showlar"
Beautylife Expo’da sektördeki yeniliklerin eğitim, uygulama ve showlarla sunulacağını belirten Koç, ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek fuarın geleneksel hale getirileceğini belirtti. Fuarda sektörün ünlüleri tarafından çeşitli showlar gerçekleştirileceğini belirten Koç, “Murat Dağlı’nın ‘Tribal Show Saç Dövmesi’, Ali Osman Menteşoğlu’nun ‘Topuz Show’, Murad Baratzade’nin ‘Makyaj Teknikleri’ etkinlikleri sergilenecek. Bu etkinliklerin yanı sıra Beautylife Expo’da birçok marka ve uzman tarafından cilt bakım, saç renklendirme, protez tırnak gibi birçok dalda göz alıcı Showlar dan ücretsiz olarak yararlanılabilecek. Başarıyla geçecek fuar kapsamında tüm hazırlıklarımızı tamamladık” dedi.

"4 gün sürecek"
10 bin metrekare kapalı alanda yapılacak Beautylife Expo’yu Van Valiliği, Edremit Belediyesi, Van Ticaret ve Sanayi Odası, Van Berberler ve Kuaförler Odası, Van Hızır Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi gibi kurumların destekliyor. 17 Eylül’de açılıp 20 Eylül’de sona erecek fuara 11:00 ve 20:00 saatleri arasında ziyaretçi kabul edilecek

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Ipekyolu
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Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
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