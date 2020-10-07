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Güzellik salonundan Hakkari’deki 50 okula dezenfektan standı

HAKKARİ HABERLERİ  | 07.10.2020 10:17 | Son Güncelleme

Korona virüs pandemisinin yayılımının azaltılması için bir güzellik salonundan Milli Eğitim Müdürlüğüne 50 adet ayaklı el dezenfektan standını hediye etti.Hakkari’de yeni tip korona virüs salgınını önlemek amacıyla bir güzellik salonu tarafından yaptırılan 50 adet dezenfektan ünitesi okullara dağıtılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Güzellik salonundan Hakkari’deki 50 okula dezenfektan standı

Korona virüs pandemisinin yayılımının azaltılması için bir güzellik salonundan Milli Eğitim Müdürlüğüne 50 adet ayaklı el dezenfektan standını hediye etti.
Hakkari’de yeni tip korona virüs salgınını önlemek amacıyla bir güzellik salonu tarafından yaptırılan 50 adet dezenfektan ünitesi okullara dağıtılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Güzellik salonu yetkilileri, okullara destek olmak istediklerini belirterek, içinde bulunduğumuz bu pandemi döneminde okullarımıza destek olmak amacıyla, öğretmen ve öğrencilerimizin sağlığı için il genelinde bulunan 50 okulumuza dezenfektan stantları yaptırarak hediye ettik” dedi.
Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise anlamlı yardımından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Güzellik salonundan Hakkari’deki 50 okula dezenfektan standı

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