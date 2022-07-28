Güzellik sektörü başkentte buluşacak

Kozmetik ve güzellik sektörü, Ankara Ticaret Odasının (ATO) desteğiyle kasım ayında düzenlenecek Beauty Life Expo Ankara Fuarı'nda bir araya gelecek.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 6-8 Kasım'da düzenlenecek fuarın hazırlık toplantısı, çeşitli illerden gelen temsilcilerin katılımıyla yapıldı.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yaptığı açıklamada, fuarların kent ekonomisine katkı sağladığını vurguladı.

Baran, fuarların, sektördeki yeniliklerin takip edilmesini sağlayarak, sektöre hareket, canlılık ve dinamizm getirdiğinin altını çizerek, "Güzellik sektörü de hızla değişen, yenilenen, teknolojiyle dönüşen bir sektör. Sektör, kasım ayında başkentte buluşacak. Ankara Ticaret Odası Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitemizin üyeleri hem şahsen hem de ürettikleri ürünleriyle fuarda yer alacak. Fuarın, sektörün ufkunu açarak gelişimini daha yukarılara taşıyacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ATO'da sektörlerin 67 meslek komitesi aracılığıyla temsil edildiğine işaret eden Baran, ATO'nun 43 No'lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi'nin de sektörünü yakından takip eden, sorun ve talepleriyle yakından ilgilenen aktif olarak çalışan komitelerden biri olduğunu ifade etti.

ATO 43 No'lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi Başkanı Ömer Sarıoğlu da sektörü temsil eden odaların güç birliği içerisinde hareket ettiğini belirterek, "Birlikte çok güzel bir atmosfer yakaladığımıza şahit oluyoruz. Bu fuar da o atmosferin sonucu oldu. Antalya'dan sonra ikincisi Ankara’da yapılacak olan fuarın Ankara ekonomisine de büyük katkı sağlamasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Ankara Berberler Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, Ankara Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Köksal Özcan ile çok sayıda il temsilcisi katıldı.

- Fuar Altınpark'ta yapılacak

Ulusal ve uluslararası birçok markanın yeni ürünlerinin sergileneceği "Beauty Life Expo", 6-8 Kasım 2022 tarihlerinde ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

ATO'nun Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesinin hazırlık çalışmalarına dahil olduğu fuarı, Ankara Berberler Esnaf Sanatkarlar Odası, Ankara Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası'nın yanı sıra Afyonkarahisar, Aksaray, Akşehir, Bolu, Çorum, Denizli, Ereğli, Kırıkkale, Kırşehir, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Nevşehir, Ordu, Rize, Tokat, Yozgat ve Zonguldak illerinden berber ve kuaförler odaları destekliyor.

