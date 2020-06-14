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  4. Güzellik uzmanı Sıla Doğu’dan hanımlara yazın cilt bakımı tavsiyeleri

Güzellik uzmanı Sıla Doğu’dan hanımlara yazın cilt bakımı tavsiyeleri

ADANA HABERLERİ  | 14.06.2020 12:57 | Son Güncelleme

Televizyon ve magazin dünyasından önemli isimlere güzellik ve bakım hizmeti veren Sıla Doğu, ter bezlerinin daha çok çalıştığı sıcak yaz aylarında hanımların cilt bakımında nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı.Yaz aylarında güneş ve hava sıcaklıklarıyla beraber ter bezlerinin dokular üzerinde yaptığı tahriş sonucu ortaya çıkan isilikler ve cilt üzerinde oluşan lekeler özellikle hanımların kabusu haline döndüğünü belirten Doğu, kış aylarının başlamasıyla da birçok kişinin cilt üzerinde yaşanan tahribatları yok etmek, soğuk havanın neden olabileceği deformasyonu önlemek ve daha sağlıklı bir cilde kavuşmak için cilt bakımı yaptırmaya yöneldiğini söyledi.Cilt bakımının mevsim şartlarının neden olduğu deformasyonlara karşı cildin direncini arttırarak, oluşabilecek tahribatları önleyeceğini anlatan Doğu,”Yaz aylarında cilt yapısının sağlıklı, esnek ve sıkı kalması için büyük önem taşıyan kollajen ve elastin gibi proteinler azalarak, ciltte elastikiyet kaybına sebep oluyor.

Güzellik uzmanı Sıla Doğu’dan hanımlara yazın cilt bakımı tavsiyeleri

Televizyon ve magazin dünyasından önemli isimlere güzellik ve bakım hizmeti veren Sıla Doğu, ter bezlerinin daha çok çalıştığı sıcak yaz aylarında hanımların cilt bakımında nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı.
Yaz aylarında güneş ve hava sıcaklıklarıyla beraber ter bezlerinin dokular üzerinde yaptığı tahriş sonucu ortaya çıkan isilikler ve cilt üzerinde oluşan lekeler özellikle hanımların kabusu haline döndüğünü belirten Doğu, kış aylarının başlamasıyla da birçok kişinin cilt üzerinde yaşanan tahribatları yok etmek, soğuk havanın neden olabileceği deformasyonu önlemek ve daha sağlıklı bir cilde kavuşmak için cilt bakımı yaptırmaya yöneldiğini söyledi.
Cilt bakımının mevsim şartlarının neden olduğu deformasyonlara karşı cildin direncini arttırarak, oluşabilecek tahribatları önleyeceğini anlatan Doğu,”Yaz aylarında cilt yapısının sağlıklı, esnek ve sıkı kalması için büyük önem taşıyan kollajen ve elastin gibi proteinler azalarak, ciltte elastikiyet kaybına sebep oluyor. Cilt bakımı yardımıyla ciltteki problemler giderilmediği takdirde, cilt kendini bırakarak, kırışıklık ve yaşlanma problemlerini hızlandırıyor. Her insan cildinin ışıl ışıl, pürüzsüz bir yapıda ve esnekliğini yitirmemiş olmasını ister. Mevsim değişimleri, yaşın ilerlemesi, sigara ve alkol kullanımları cilt dokularına zarar vererek, cildin kendisini yenilemesini durduruyor. Bu durum cildin nemden uzak ve sağlıksız görünmesine neden oluyor. Evde yapılan bakımlar çoğu zaman bazı cilt problemlerini çözüme kavuşturamaz hatta bilinçsizce kullanılan yanlış ürünler yeni cilt sorunlarını tetikleyebilir. Genişlemiş gözenek yapısı, akneli ve siyah noktalarla dolu bir cildin tedavisi ev ortamında ne yazık ki mümkün değildir. Cilt yapısını tazelemek ve cilt problemlerinden uzaklaşmak isteyen kişinin profesyonel kabin bakımına ihtiyacı vardır” dedi.

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