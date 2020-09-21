Güzellik Uzmanı Sinan İslam Yılmaz: “Kıl tekniği kaş, uzmanlar tarafından yapılmalı”

Yaptığı işlerle güzellik sektörüne imzasını atan Sinan İslam Yılmaz, kaşları ile problem yaşayanlar için microblading ile 3D kıl tekniğini önerdi.

Ünlülerin güzellik koçluğunu da yapan Sinan İslam Yılmaz, microblading’in seyrek ve biçimsiz kaşların dolgun görünmesini sağlayan bir yöntem olduğuna söyledi. Bu işlemde dövme tekniğine yakın bir iğneleme yöntemi kullanıldığını anlatan Yılmaz, “Çalışmalarımızda altın orana mutlaka dikkat ediyoruz. Danışanlarımızın en kusursuz sonucu almaları için büyük bir ön hazırlık süreci işletiyoruz. Bu süreçte bilgisayar üzerinden çizimlerimiz gerçekleşiyor ve en son danışanımızın onayını aldıktan sonra işleme başlıyoruz” dedi.

Microblading Kıl Tekniği ayrıntıları

3D kıl tekniği uygulayarak yaptıkları işlemde, kaş kıllarını tek tek çizdiklerini belirten Yılmaz, cilde uyguladıkları boyanın, danışanın gerçek kaşından ayırt edilemeyecek kadar doğal bir görünümde olmasını sağladıklarını anlattı. İşlem sonunda naturel bir görünüme kavuşulması için kullanılan boyanın tamamen organik olması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, “İşlemde en mükemmel sonucu alabilmemiz için kullandığımız iğneleri özenle seçiyoruz. İşlem yapılan kişinin kaş kıllarından daha ince iğne ile operasyonu gerçekleştiriyoruz. 7, 9, 12 ve 14 punto gibi farklı boyutlarda iğnelerimiz var. Bu kararı verirken işlem sonunda danışanımızın da nasıl bir kaşa sahip olmak istediği önem arz ediyor” şeklinde konuştu.

Danışanlarından en çok işlem yapılacak bölgenin acıyıp acımayacağına yönelik sorular aldığını ifade eden Yılmaz, “Bölgeye anestezi kremi uygulayarak uyuşturuyoruz. Bu nedenle danışanlarımız herhangi bir acı ya da ağrı hissetmiyorlar. 3D kıl tekniği dediğimiz Microblading işlemi ile kaşları seyrek ya da kaş formundan memnun olmayan kişileri hayallerindeki görüntüye kavuşturuyoruz” şeklinde anlattı.