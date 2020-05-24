YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Güzeloğlu asfalt çalışmalarının startını verdi

Güzeloğlu asfalt çalışmalarının startını verdi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 24.05.2020 17:53 | Son Güncelleme

Bu yıl kentin birçok cadde ile kavşaklarında yapılacak asfalt çalışmalarının startını Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun katılımıyla verildi.Yakın zamanda araç filosunu yenilemek için ilk adımı atan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte kent merkezinde sıcak asfalt serme sezonunu açtı.

Bu yıl kentin birçok cadde ile kavşaklarında yapılacak asfalt çalışmalarının startını Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun katılımıyla verildi.
Yakın zamanda araç filosunu yenilemek için ilk adımı atan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte kent merkezinde sıcak asfalt serme sezonunu açtı. Kentin çehresini değiştirecek olan sıcak asfalt serme sezonunun startını Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı’nda yürütülen çalışmalarda verdi. Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, personeli Güzeloğlu’na yürütülen çalışmalar, 4 gün de tamamlamayı planladıkları yolların durumu ve asfalt kalitesi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Çalışmaları yakından takip eden Güzeloğlu, personele emeklerinden dolayı teşekkür etti ve Ramazan Bayramlarını kutladı. Büyükşehir Belediyesi, 3 kilometre uzunluğundaki Turgut Özal Bulvarı’nda yürüttüğü sıcak asfalt çalışmasında yolun bazı bölümlerine komple sıcak asfalt serecek, yolun düzgün olan kenarlarda bozulma bulunan bölümlerinde de bakım ve onarım çalışması gerçekleştirecek.

4 günde yaklaşık 5 bin ton asfalt serilecek
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 81 ilde korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 4 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları uygulamasında kentin ihtiyaç duyulan cadde, sokak ve kavşaklarına yaklaşık 5 bin ton sıcak asfalt serecek. Sıcak asfalt sezonunu açan Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kent merkezi ve ilçelerin kırsal mahallerindeki çalışmalarını hava şartlarının uygun olduğu tarihlere kadar sürdürecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Güven sevgilisinin doğum gününü böyle kutladıOzan Güven sevgilisinin doğum gününü böyle kutladı
Kısa sürede çok sayıda analiz yapabilecek Kovid-19 test kiti geliştirildiKısa sürede çok sayıda analiz yapabilecek Kovid-19 test kiti geliştirildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mardin’de kavga ihbarına giden polislere bayram sürprizi

Mardin’de kavga ihbarına giden polislere bayram sürprizi

Kartal'da camiler dezenfekte edilmeye başlandı

Kartal'da camiler dezenfekte edilmeye başlandı

Erzurum'da silahlı kavga: 5 yaralı

Erzurum'da silahlı kavga: 5 yaralı

Gıda paketleri bayramda da dağıtılacak

Gıda paketleri bayramda da dağıtılacak

Çocuklar bayramda yasak dinlemedi

Çocuklar bayramda yasak dinlemedi

Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, telekonferans görüşmesiyle şehit ve engelli ailelerin bayramını kutladı

Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, telekonferans görüşmesiyle şehit ve engelli ailelerin bayramını kutladı

Diyarbakır Namaz Vakitleri 24 Mayıs Pazar

İmsak
03:13
Sabah
04:55
Öğle
12:21
İkindi
16:13
Akşam
19:37
Yatsı
21:11

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Diyarbakırlı şarkıcı Rauf’un yeni şarkısı tüm dijital platformlarda

Diyarbakırlı şarkıcı Rauf’un yeni şarkısı tüm dijital platformlarda

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Karakoç: “Diyarbakır ile ilgili önemli projeleri hayata geçireceğiz”

Karakoç: “Diyarbakır ile ilgili önemli projeleri hayata geçireceğiz”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.