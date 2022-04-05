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GZP Tarım ile TÜBİTAK iş birliği ekonomiye katkı sağlayacak

05.04.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GZP Tarım ve Gıda Sanayi şirket Genel Müdürü Serdar Kandemir: - “ Gazipaşa’da kurulacak üretim tesisi hem bölgede üretilen avokadoyu yüksek katma değerli bir ürüne dönüştürecek hem de bölge çiftçisine vereceği üretim ve alım desteği ile ekonomiye katkı sağlayacak"

İSTANBUL (AA) - GZP (Gazipaşa) Tarım ve Gıda Sanayi ile TÜBİTAK iş birliğinde, yerli avokado ve tropikal meyvelerin üretim üssü haline gelen Gazipaşa’da yeni ürünler piyasaya çıkarılmaya hazırlanıyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Gazipaşa avokadosundan avokado sos üretimi yapılarak tüm dünyada satışa sunulacak. İlk etapta; et sosu, balık sosu, avokadolu mayonez, ikinci etapta; bebek püresi ve kahvaltılık sos ürünleri satışa sunulacak.

Bilim insanları; Doç.Dr. İbrahim Sani Özdemir, Dr. İlknur Demirtaş, Dr. Öznur Karaoğlu, Dr. Aslı Kısıkkaya’nın yürüttüğü 12 aylık AR-GE çalışmasında sona yaklaşıldı.

Uzun yıllardır sinema ve dizi sektöründe faaliyet gösteren, aynı zamanda Gazipaşalı olan ve bölgede yerli avokado üretimi yapan İsa Yıldız’ın kurucusu olduğu GZP Tarım, VOYN markası ile piyasaya dahil olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, TUBİTAK MAM laboratuvarlarında avokadodaki oksitlenme sorununun önüne geçildiğini ve üretimin önündeki engelin aşıldığını belirterek, "VOYN markası adı altında, avokado ile geliştirdiğimiz ürünlerin 2022 yılı sonunda TUBİTAK iş birliği ile üretimine başlanacak. Ürünler, Türkiye ve uluslararası pazarda yerini alacak." ifadelerini kullandı.

GZP Tarım ve Gıda Sanayi şirket Genel Müdürü Serdar Kandemir ise “Yerli avokado üretim merkezi haline gelen Gazipaşa’da kurulacak üretim tesisinin hem bölgede üretilen avokadoyu yüksek katma değerli bir ürüne dönüştürmesi hem de bölge çiftçisine vereceği üretim ve alım desteği ile ekonomiye katkı sunmasını amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

GZP Tarım ve Gıda Sanayi, TÜBİTAK işbirliği ile raflara çıkacak olan VOYN markası tamamen Türk çiftçisinin ürettiği avokadodan elde edilerek dünya pazarında satışa sunulacak.

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