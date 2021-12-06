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GZT Giresunspor aldığı başarılı sonuçları devam ettirmek istiyor

06.12.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşil beyazlılar, son 8 maçta 17 puan toplamayı başardı - Giresunspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Akgün: "Hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Gelecek haftalarda daha da başarılı sonuçlara imza atacağız"

GİRESUN (AA) - Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, son 8 maçta topladığı 17 puanla ligde adından söz ettirmeye başladı.

Sezona istediği gibi başlayamayan yeşil beyazlı ekip, ilk 7 haftada sadece 2 puan alabildi. Ligin 8'inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 1-0 yenen Karadeniz temsilcisi, 44 yıl aradan sonra yeniden mücadele ettiği ligde ilk 3 puanı aldı ve kötü gidişatına "dur" dedi.

Göztepe karşılaşmasıyla birlikte GZT Giresunspor, son 8 maçta çıkış yakaladı. Bu karşılaşmalarda sadece bir kez kaybeden Giresun ekibi, 5 galibiyet, 2 de beraberlik elde etti.

Aldığı başarılı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken GZT Giresunspor, 14. haftada deplasmanda Beşiktaş'ı 4-0 gibi farklı skorla mağlup etti.

Yeşil beyazlılar, oynadığı 15 karşılaşmada topladığı 19 puanla Süper Lig'de maç fazlasıyla 12. sırada yer alıyor.

Kulüp yönetim kurulu üyesi Sinan Akgün, AA muhabirine, ligde yakaladıkları başarıdan dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Gelecek haftalarda çıkışlarını sürdürerek ligde adlarından daha fazla söz ettireceklerini belirten Akgün, "Hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Gelecek haftalarda daha da başarılı sonuçlara imza atacağız. GZT Giresunspor bu ligde kalıcı olacak." dedi.

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