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GZT Giresunspor, Emre Taşdemir'i kiralık olarak kadrosuna kattı

19.08.2021 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GZT Giresunspor, Emre Taşdemir'i kiralık olarak kadrosuna kattı

GİRESUN (AA) - Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, Galatasaray'dan Emre Taşdemir'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Emre Taşdemir ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada,"Kendisine, Giresunspor ailesine 'Hoş geldin' diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Süper Lig Emre Taşdemir

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