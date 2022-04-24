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GZT Giresunspor, Fatih Karagümrük mağlubiyetine üzüldü

24.04.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulüp yönetim kurulu üyesi Sinan Akgün: "VavaCars Fatih Karagümrük karşısında oynadığımız oyun ve mücadelenin karşılığı en az bir puan olmalıydı"

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'de dün deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilen GZT Giresunspor'da, kulüp yönetim kurulu üyesi Sinan Akgün, oynadıkları oyun ve mücadelenin karşılığının en az bir puan olması gerektiğini söyledi.

Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul deplasmanına puan ya da puanlar almak için gittiklerini ancak rakiplerine 2-1 mağlup olduklarını belirtti.

Kaybettikleri için büyük üzüntü yaşadıklarını dile getiren Akgün, "Kesinlikle mağlubiyeti hak edecek oyun ortaya koymadık. 90 dakika rakibimizle korakor mücadele ettik. VavaCars Fatih Karagümrük karşısında oynadığımız oyun ve mücadelenin karşılığı en az bir puan olmalıydı." diye konuştu.

Akgün, ligin 35. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayacaklarını ifade ederek, bu karşılaşmayı kazanarak ligde kalmayı büyük ölçüde garantilemek istediklerini sözlerine ekledi.

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