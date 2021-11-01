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GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

01.11.2021 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: - "Bugün ilk yarı hariç ikinci yarıdan memnun değilim. Kaybettik ve üzüntülüyüz" - Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk: - "Bu üç puan bize özgüven ve güç katacaktır. Bu galibiyetle önümüzdeki haftalarda daha iyi performans göstereceğimize inanıyorum"

GİRESUN (AA) - Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "Bugün ilk yarı hariç ikinci yarıdan memnun değilim. Kaybettik ve üzüntülüyüz." dedi.

Keleş, karşılaşma sonrası düzenlendiği basın toplantısında, maça iyi başladıklarını, pozisyonlar da bulduklarını söyledi.

Kaptırılan bir toptan yenilen golle geriye düştüklerini ifade eden Keleş, "Kazanmak istiyorduk. Oyuna da iyi başladık. Pozisyonlarımız var. Fakat iyi oynarken rakibe kaptırdığımız bir top ile geriye düştük. Bu tip maçlarda öne geçmemiz gerekiyor. Geriye düştüğümüz zaman zorlanıyoruz. Sonra yine toparladık. Pozisyonlarımız var ama ikinci yarının başında yediğimiz gol motivasyon olarak oyundan düşürdü. Bu zamana kadar maçın her bölümünde iyi bir oyun vardı. Ama ikinci golden sonra oyuncular kötü oynama haklarını kullandılar." diye konuştu.

Kaybettikleri için üzgün olduklarını vurgulayan Keleş, şöyle konuştu:

"Oyuna giren oyuncularda da risk aldık, ama çok fazla verim alamadık. Sonuçta kaybedilmiş bir 3 puan var. Ama lig uzun bir maraton. İnşallah 5 gün sonra Sivas maçı var orada telafi ederiz. Bugün ilk yarı hariç ikinci yarıdan memnun değilim. Kaybettik ve üzüntülüyüz. Seyircimizin önünde kazanmak istiyorduk. Onlarında müthiş desteği vardı."

- Antalyaspor cephesi

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk ise, GZT Giresunspor'un maça kendilerinden daha iyi başladığını kaydederek, şunları aktardı:

"Öndeki hareketsizliğimizden kaynaklanan bazı sorunlar dolayısıyla rakibe daha çok top verdik. İlk yirmi dakika rakip bizden üstün oynadı. Bu periyotta gol yemediğimiz için memnunuz. Çünkü dediğim gibi rakip bizi baskı altına aldı. Tam bunaldığımız dakikalarda attığımız gol, aslında dakika olarak çok önemliydi. Çünkü bu bütün takımı hem defansif, hem ofansif anlamda olumlu etkiledi ve ilk yarının sonuna devreye bu şekilde 1-0 önde girdik."

İkinci yarıya iki değişiklikle başladıklarını, atılan ikinci golün kendilerini rahatlattığına işaret eden Groenendijk,"Tam yine rakibin bizi baskı altına alacağı dakikalarda 2. golü bulduk ve bu rahatlamamızı sağladı. Genel anlamda maçta ofansif ve defansif anlamda daha iyi oynadığımızı maça hükmeden tarafın biz olduğumuzu söyleyebilirim. Daha çok skor üretebilirdik. Kolay fırsatları harcadık. Gelen üç puanla çok mutluyuz. Bu üç puan bize özgüven ve güç katacaktır. bu galibiyetle önümüzdeki haftalarda daha iyi performans göstereceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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