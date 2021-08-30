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GZT Giresunspor-Trabzonspor maçının ardından

30.08.2021 01:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: - "3 maç sonunda zihinsel rahatlama için bu maçı kazanıp bu arayı iyi değerlendirmek istiyorduk, oyuncularımı tebrik ediyorum"

GİRESUN (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda GZT Giresunspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "3 maç sonunda zihinsel rahatlama için bu maçı kazanıp bu arayı iyi değerlendirmek istiyorduk, oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 44 yıl sonra Giresunspor'u tekrar Süper Lig'de görmenin sevindirici olduğunu söyledi.

Yaklaşık bir ayda 7 müsabaka oynadıklarının altını çizen Avcı, "Bunların biri uzatmalı 4'ü Avrupa maçı ve 4-5 saat yolculuklu. Zihinsel yorgunluk ve sakatlıklarda bunun üzerine geldi. Ligde bu üç maçı kazanmak ve güçlü çıkabilmek bizim için çok önemliydi. Kazandık, kazanırken bugün hücum anlamında geçişlerde yakaladığımız pozisyonlar vardı. Duran toptan golü bulduk ve onu korumasını bildik." diye konuştu.

Avcı, golü erken bulmalarıyla GZT Giresunspor'un beklerini kullanıp kenar ortalarını çok yapmaya başladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Orada 1-2 pozisyon verdik. Hem topa sahip olmak hem de skoru korumak önemliydi. Sakatlıklar var değişimler oluyor. 3 maç sonunda zihinsel rahatlama için bu maçı kazanıp bu arayı iyi değerlendirmek istiyorduk, oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün geçen haftadan sakat ve olmayan oyuncularım vardı. Abdülkadir Ömür sakatlıktan çıktı, Türk futbolu için çok önemli. Serkan ne zaman görev versem en iyisini yapmaya çalışıyor. Yusuf oyuna girip iyi şeyler yapıyor. Diğerleri de bunlara katkı sağladılar. Bugün buradan kazanmak ve araya bu şekilde girmek son derece önemliydi."

Taraftarların kendilerini her durakta yolda karşıladığını ifade eden Avcı, "Onlara da teşekkür ediyoruz. Bu şekilde kazanmak bize güç veriyor, güçlü kılıyor, şehri bir araya getiriyor. Trabzonspor Türk futbolunda şampiyonluklar yaşamış ve kaybetmiş. Türk futboluna önemli oyuncular kazandırmış bir şehirdir, kulüptür. Onun için Trabzonspor yarışacaktır, Trabzonspor hep mücadele etmiştir, hep sahanın içinde mücadele etmiştir ve bu mücadelesini de yapmaya devam edecektir. Hep beraber başkan, yöneticiler, kulüpte çalışanlar, oyuncularım ve bize destek veren taraftara teşekkür ediyoruz ve armağan ediyoruz." diye konuştu.

- "Trabzonspor'un olduğu her yerde yarış vardır"

Trabzonspor'un bu yıl zirve yarışı vereceğini aktaran Avcı, "Şu an itibarıyla taraftar bize inanıyor, biz oyunculara inanıyoruz. İyi ve alternatifli kadromuz var, alternatifli bir kadromuz var. Bugün eksiklere, zihinsel yorgunluklara, fiziksel yorgunluklara rağmen kazanabildik. Burası zor bir deplasman, böyle de olacak, bundan sonra görecekler. Rakamlar, istatistikler güzel. her kazandığımız hafta grubun ve şehrin enerjisi daha fazla artıyor ve daha fazla ivme kazanıyorsun, bu süreç bizim için çok olumlu işledi, bu olumlu mesajları zaten Trabzonspor'un olduğu her yerde yarış vardır, bu senede de bu yarışı verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Transfer sanki yüzde 95 bitmiş gibi"

Bir gazetecinin transfer konusundaki sorusuna "Transferde çok uyumlu çalıştık. Trabzon'a Kasım'ın 10'u itibarıyla ayak basmıştım. Hem yarışırken hem planlama yaparken hem de transferlerle uğraşıyorduk. Birçok kulüpten yüzde 90 transferimizi erken bitirdik, erken organize olduk, onun için bugün belki de onun karşılığını alıyoruz. Transfer sanki yüzde 95 bitmiş gibi, ama biliyorsunuz son günlerde fırsat transferi çıkabilir." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı Süper Lig Trabzonspor

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