GZT Giresunspor'da futbolcuların sağlık kontrolleri yapılıyor

GİRESUN (AA) - Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor'da sözleşmesi devam eden oyuncuların sağlık kontrollerinin yapılmaya başlandığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolculardan Eren Tozlu, Erol Can Akdağ, Göktan Cörüt ve Serginho'nun bugün Medical Park Ordu Hastanesinde sağlık kontrollerinin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, tetkiklerin ardından oyuncuların EKG, EKO ve efor testlerine tabi tutulduğu kaydedildi.

Yeşil-beyazlılarda ilk etap kamp dönemi, 1 Temmuz Perşembe günü Erzurum'da başlayacak.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz