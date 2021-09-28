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GZT Giresunspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

28.09.2021 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GZT Giresunspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

GİRESUN (AA) - GZT Giresunspor, Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Cumartesi günü Göztepe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Çotanak Spor Kompleksi'nde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmana, Yukatel Kayserispor maçında sakatlanan Souleymane Doukara katılmadı.

Kulüp basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, AA muhabirine, Göztepe karşısında 3 puan hedeflediklerini söyledi.

Önal, zorlu bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini aktararak, "Göztepe karşılaşması hazırlıklarına başladık. Rakibimiz önünde iyi bir oyun sergileyip, 3 puan ile sahadan ayrılan taraf olmayı hedefliyoruz. Oyuncularımıza güvenimiz tam. Bunu başarabilecek kadroya da sahibiz." ifadelerini kullandı.

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