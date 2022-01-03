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GZT Giresunspor'da transfer çalışmaları sürüyor

03.01.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Hakan Keleş: ''Maddi durumumuz çerçevesinde en iyi, en kaliteli oyuncular alarak ikinci yarı ligi iyi sıralarda tamamlamak istiyoruz''

GİRESUN (AA) - Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, transfer çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Keleş, yaptığı açıklamada, ligin 20. haftasında deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdüklerini aktardı.

Zorlu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlandıklarını ifade eden Keleş, hedeflerinin sahadan arzu ettikleri sonuçla ayrılmak olduğunu vurguladı.

Keleş, transfer çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Başkanımız, yönetimimiz, sportif direktörümüzle transfer çalışmalarını da en iyi şekilde yürütüyoruz. İnce eleyip sık dokumamız lazım, transfer zor iş. Özellikle devre arası transferlerinde iyi oyuncuları bulmak kolay değil ama biz bunun için çalışıyoruz. Eksik olduğumuz bölgeleri biliyoruz. Bu bölgelere maddi durumumuz çerçevesinde en iyi, en kaliteli oyuncular alarak ikinci yarı ligi iyi sıralarda tamamlamak istiyoruz. Taraftarlarımız rahat olsun. Transfer konusunda çok titiz hareket ederek çok kaliteli oyuncuları kadromuza katıp hedefimize emin adımlarla ileceğiz."

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