GZT Giresunsporlu futbolcular Champness ve Aziz Eraltay'a milli davet

GİRESUN (AA) - Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, futbolcular Joseph William Champness ve Aziz Eraltay'ın ülkelerinin milli takımlarına davet edildiği bildirildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Champness'in Yeni Zelanda'nın uluslararası hazırlık maçları, Aziz Eraltay'ın da Avustralya'nın Dünya Kupası eleme müsabakaları maçları için ülkelerinin milli takımlarına çağrıldıkları belirtildi.
İki oyuncunun da 4-12 Ekim tarihleri arasında ülkelerinin milli takım kamplarında bulunacakları ifade edildi.
Bu arada, antrenmanda sakatlanan Erol Can Akdağ'ın yapılan ilk kontrollerinde sol kasığında kanama ve ödem tespit edildiği, tedavisine başlanılan oyuncunun Göztepe maçı kadrosunda yer almayacağı kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz