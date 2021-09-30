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GZT Giresunsporlu futbolcular Champness ve Aziz Eraltay'a milli davet

30.09.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GZT Giresunsporlu futbolcular Champness ve Aziz Eraltay'a milli davet

GİRESUN (AA) - Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, futbolcular Joseph William Champness ve Aziz Eraltay'ın ülkelerinin milli takımlarına davet edildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Champness'in Yeni Zelanda'nın uluslararası hazırlık maçları, Aziz Eraltay'ın da Avustralya'nın Dünya Kupası eleme müsabakaları maçları için ülkelerinin milli takımlarına çağrıldıkları belirtildi.

İki oyuncunun da 4-12 Ekim tarihleri arasında ülkelerinin milli takım kamplarında bulunacakları ifade edildi.

Bu arada, antrenmanda sakatlanan Erol Can Akdağ'ın yapılan ilk kontrollerinde sol kasığında kanama ve ödem tespit edildiği, tedavisine başlanılan oyuncunun Göztepe maçı kadrosunda yer almayacağı kaydedildi.

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