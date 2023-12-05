Haaland'ın hakeme tepkisi sırasındaki halleri 'Çığlık' tablosuna benzetildi, yıldız isimden yanıt gecikmedi!

Manchester City'nin süper yıldız Erling Haaland geçtiğimiz günlerde Tottenham maçında yaşanan pozisyon sonrası karşılaşmanın hakemi Simon Hooper'e yoğun şekilde itiraz etmişti ve bu anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

ÇIĞLIK TABLOSUNA BENZETTİ

Karşılaşmada yaşanan pozisyon tüm ülkede kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girerken, bir kullanıcı Haaland'ın bu anlardaki tepkileri için Edvard Munch'un 'Çığlık' tablosu benzetmesi yaptı.

Haaland, bu benzetme için, "Bugün yüzümü güldüren tek şey" cevabını verdi. Norveçli yıldızın bu cevabı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.





