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Haaland'ın hakeme tepkisi sırasındaki halleri 'Çığlık' tablosuna benzetildi, yıldız isimden yanıt gecikmedi!

05.12.2023 07:42 | Son Güncelleme:
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Tottenham maçında hakeme yönelik itirazlarından dolayı Erling Haaland'ın o anları, Edvard Munch'un "Çığlık" tablosuna benzetildi. Haaland, bu benzetme üzerine "Bugün beni gülümseten tek şey" şeklinde espriyle karşılık verdi. İşte detaylar...

Erling Haaland

Erling Haaland

NOR Norveç
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester City
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Manchester City'nin süper yıldız Erling Haaland geçtiğimiz günlerde Tottenham maçında yaşanan pozisyon sonrası karşılaşmanın hakemi Simon Hooper'e yoğun şekilde itiraz etmişti ve bu anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

ÇIĞLIK TABLOSUNA BENZETTİ

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Karşılaşmada yaşanan pozisyon tüm ülkede kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girerken, bir kullanıcı Haaland'ın bu anlardaki tepkileri için Edvard Munch'un 'Çığlık' tablosu benzetmesi yaptı.

Haaland, bu benzetme için, "Bugün yüzümü güldüren tek şey" cevabını verdi. Norveçli yıldızın bu cevabı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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