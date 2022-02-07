Ha:ar'ın yeni eserleri LG OLED'in teknoloji desteği ile Londra'da sergilendi

İSTANBUL (AA) - Sanatçı ikilisi ha:ar (heykeltıraş Hande Şekerciler ve yeni medya sanatçısı Arda Yalkın), yeni sergisini Londra JD Malat Gallery'de LG OLED'in teknoloji desteği ile ziyaretçilerle buluşturdu.

LG'den yapılan açıklamaya göre, ha:ar'ın eserlerini sergilemek için yatay ve dikey olarak kullanılan LG OLED ekranlar, yansıttığı gerçek renkler ve kusursuz siyahla eserlerin yapılış anındaki duygusunu ziyaretçilere geçirmeye yardımcı oluyor.

"Pulse: Electric Mannerism" serisi, Ankara'da başladığı yolculuğuna Venedik ve Milano'nun ardından 16'ncı Contemporary Istanbul'da devam etmişti. Serginin son durağı Londra'da ise ikilinin üretimlerine plastik sanatlar ile yeni medya teknolojisi arasındaki kesişimi keşfettikleri yeni çalışmaları da dahil oluyor. Ayrıca, Londra'da gerçekleşen sergi için ha:ar ve Hande Şekerciler'in çalışmalarından görsellerin ve özel metinlerin yer aldığı 800 edisyonlu özel baskı bir kitap, LG OLED'in katkılarıyla hazırlandı.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de dijital sanatın gelişimini destekleyen ve bu alandaki farklı projelerde yer almaya devam eden LG OLED, geçen yıl 212 Photography Istanbul ve Contemporary İstanbul Vakfı'nın Videodaki Manzara sergisine teknoloji desteği sunmuştu.

Sanat eserlerinin sunumundan ilham alınarak tasarlanan LG OLED, dijital sanatın tüketicilerle buluşmasında bir köprü görevi görüyor. Kendinden aydınlatmalı "benzersiz" OLED piksel teknolojisinin sunduğu kusursuz siyah ve kusursuz renklerle kullanıcılar, dijital sanat eserlerini LG OLED ekranda en üst kalitede deneyimleyebiliyor.

