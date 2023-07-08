Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'un Ayşe'siydi! Annesi meğer Yeşilçam'ın yıldızıymış! Duyunca çok şaşıracaksınız

1963 yılında Londra'da dünyaya gelen Zümrüt Cansel, duru güzelliği, masum yüzü ile Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden biri olmaya başardı. Gerçek ismi İlter Özcan olan Zümrüt Cansel, sinemaya ilk olarak Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi ile adım attı.

Şimdilerde 60 yaşında olan Zümrüt Cansel, hiç değişmeyen güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor. Cansel'in son hali zaman zaman gündem oluyor.

Eser Özaltıdere ile evlenen ünlü oyuncunun üç çocuğu var. Zümrüt Cansel, kendisi gibi oyuncu olan Feri Cansel'in kızıdır.

Türk sinemasının seks filmleri furyasına girdiği 1974-1978 yıllarında yıldızı parlamış olan Feri Cansel, kariyerine daha olağan filmlerde, çoğu kez erotik rolleri oynayarak başladı.

Güzel oyuncusu Feri Cansel'in ölümü günlerce konuşulmuştu. Feri Cansel, kızının gözü önünde sevgilisi tarafından katledilmişti.

Feri Cansel ilk evliliğini Brintanya vatandaşı biriyle yapmış bu evliliğinden ise Zümrüt ismini verdiği kızı dünyaya gelmişti.

Britanya vatandaşı olan Cansel'in evliliği bir süre sonra bitince Türk sinemacılarla görüşmeye başlamış ve Türkiye'de kalabilmek için bir apartman görevlisiyle anlaşmalı evlilik yapmıştı.

1964'te ilk olarak "Kan ve Gurur" isimli filmdeki küçük rolüyle Yeşilçam'a adımını attı.



