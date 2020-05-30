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Haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.05.2020 16:35 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı 19 Mayıs Mahallesi Gülyeri Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bir süredir kendisinden haber alınamayan İ.B.’nin (48) yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı 19 Mayıs Mahallesi Gülyeri Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bir süredir kendisinden haber alınamayan İ.B.’nin (48) yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve giren ekipler, İ.B.’nyi yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri, İ.B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. İ.B.’nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri, olay yerinde yaptığı ilk müdahalede İ.B’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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