MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Habertürk'te mikrofon açık kalınca tüm özel konuşmalar yayına yansıdı!

Habertürk'te mikrofon açık kalınca tüm özel konuşmalar yayına yansıdı!

19.03.2022 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün Habertürk TV izleyenler, çok ilginç anlara tanıklık etti. Habertürk muhabiri Çetiner Çetin’in banttan yayınlanan röportajı ekrana geldiği sırada, spikerlerin mikrofonu açık kaldı ve stüdyodaki özel konuşmalar yayına yansıdı.

Dün Habertürk TV'de yayın kazası meydana geldi. Habertürk muhabiri Çetiner Çetin’in banttan yayınlanan röportajı sırasında, stüdyodaki sesler bir anda ekrana yansıdı.

Stüdyo sesi açık kalınca, spiker Afşin Yurdakul’un önce hapşırma sesi duyuldu.

Röportaj ekrandayken, bu kez de fonda spikerin, 'Kaç dakikası var röportajın? Sen hesapla bana söyle istersen… Stüdyoda sprey var mı? Kalkmış saç telleri var da.’ dediği duyuldu.

Stüdyodaki seslerin ekrana yansıması dakikalarca sürdü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son Nefesime Kadar final bölümü ne zaman?Son Nefesime Kadar final bölümü ne zaman?
21 yıl sonra aynı seksi dans! 43 yaşına girdi 21 yıl sonra aynı seksi dans! 43 yaşına girdi
Buket Aydın'ın derin göğüs dekoltesi ortalığı kasıp kavurdu! Buket Aydın'ın derin göğüs dekoltesi ortalığı kasıp kavurdu!
Anahtar Kelimeler:
Habertürk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Saat 22.15'te devreye girdi! Art arda ateş açıldı

Saat 22.15'te devreye girdi! Art arda ateş açıldı

Survivor'a giden Sergen Yalçın'a büyük tepki! ''Parası bitti...''

Survivor'a giden Sergen Yalçın'a büyük tepki! ''Parası bitti...''

Zelenskiy'den yeni video mesajı! "Zamanı geldi"

Zelenskiy'den yeni video mesajı! "Zamanı geldi"

Ne yaptın Emre Mor... Attığı gol sosyal medyada rekor kırıyor!

Ne yaptın Emre Mor... Attığı gol sosyal medyada rekor kırıyor!

Uzman çavuştan doktora saldırı iddiası! Gerçek bambaşkaymış

Uzman çavuştan doktora saldırı iddiası! Gerçek bambaşkaymış

Resmî Gazete'de yayımlandı! POMEM ve PMYO ile ilgili değişiklik

Resmî Gazete'de yayımlandı! POMEM ve PMYO ile ilgili değişiklik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.