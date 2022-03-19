Habertürk'te mikrofon açık kalınca tüm özel konuşmalar yayına yansıdı!

Dün Habertürk TV'de yayın kazası meydana geldi. Habertürk muhabiri Çetiner Çetin’in banttan yayınlanan röportajı sırasında, stüdyodaki sesler bir anda ekrana yansıdı.

Stüdyo sesi açık kalınca, spiker Afşin Yurdakul’un önce hapşırma sesi duyuldu.

Röportaj ekrandayken, bu kez de fonda spikerin, 'Kaç dakikası var röportajın? Sen hesapla bana söyle istersen… Stüdyoda sprey var mı? Kalkmış saç telleri var da.’ dediği duyuldu.

Stüdyodaki seslerin ekrana yansıması dakikalarca sürdü.

