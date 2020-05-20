Habibler’e 2 bin metrekarelik park yapımı tamamlandı

Kepez Belediyesi tarafından Habibler Mahallesi’nde 2 bin metrekarelik parkın yapımı tamamlandı.

İmar yollarının tamamına yakınının açıldığı ve asfaltlandığı mahallede, yeşil alan yatırımına da önem veriliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, son 11 yılda mahallede 6’sı yeni park, 4’ü tadilat olmak üzere 17 bin metrekare yeşil alan üretti. Son olarak 5550 Sokak’ta 2 bin metrekare büyüklüğünde bir park yapımı tamamlanarak, mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Parkta, üzeri kapalı ve açık ahşap oturma mobilyaları, açık hava spor aletleri, çocuk oyun elamanları bulunuyor. Çim ekilen parka, çeşitli türde bitki ve ağaç fidanı da dikildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Habibler Mahallesi’nde yeşil alan yatırımlarının devam edeceğini ifade etti.

