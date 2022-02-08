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Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı

08.02.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı

Necip Hablemitoğlu suikastının, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlanan Bozkır, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren Nuri Gökhan Bozkır, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe sorgulanan Bozkır, "örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmişti.

Bozkır'ın gözaltı süresi 2 kez uzatılmıştı.

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