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Habur Sınır Kapısı'nda araç giriş ve çıkışları sürüyor

ŞIRNAK HABERLERİ  | 12.12.2020 15:47 | Son Güncelleme

Habur Sınır Kapısı'nda araç giriş ve çıkışları sürüyor

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda araçların giriş ve çıkışları devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Silopi ilçesinde sessizlik hakim olurken, Habur Sınır Kapısı'nda araç trafiği yaşanıyor.

Sokağa çıkma uygulamasından muaf olan tır şoförleri, Habur Sınır Kapısı üzerinden giriş ve çıkış yapmaya devam ediyor.

Irak tarafına geçiş yapmak için sırada bekleyen şoförlerden Mehmet Şentürk, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf oldukları için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Mardin'den geldiğini kaydeden Şentürk, şöyle konuştu:

"Habur Sınır Kapısına vardım. Burada araç yoğunluğu var. Gümrüğümüz çok seri bir şekilde çalışıyor. Sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen burada araç trafiği hiç durmuyor. Bu şekilde çalışmalarından çok memnunuz. Bu şekilde çalıştıkları için gümrük yetkililerine ve personellerine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu

Sürücü Abdulcabbar Kılıç ise Şanlıurfa'dan Irak götürmek üzere kuru yük yüklediğini belirtti.

Kılıç, "Kovid-19 salgınıyla nedeniyle şu anda sokağa çıkma kısıtlaması var ancak şoförler bu uygulamadan muaf. Ekmeğimiz için çalışmak zorundayız. Bizleri bu uygulamadan muaf tuttukları için bütün yetkililere çok teşekkür ediyoruz." dedi.

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