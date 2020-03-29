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Hac Hazırlık Semineri ertelendi

MALATYA HABERLERİ  | 29.03.2020 17:16 | Son Güncelleme

Malatya’da düzenlenecek olan Hac Hazırlık Semineri ertelendi.Malatya il Müftülüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “2020 Yılı Hac Organizasyonunda Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazanan hacı adaylarımıza yönelik 6-9 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan ve hacı adaylarına Hac ibadeti ile ilgili uygulamalı bilgilerin verileceği Hac Hazırlık Seminer Programı korona virüs salgınını önleme tedbirleri kapsamında ileri ki bir tarihe ertelenmiştir.

Hac Hazırlık Semineri ertelendi

Malatya’da düzenlenecek olan Hac Hazırlık Semineri ertelendi.
Malatya il Müftülüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “2020 Yılı Hac Organizasyonunda Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazanan hacı adaylarımıza yönelik 6-9 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan ve hacı adaylarına Hac ibadeti ile ilgili uygulamalı bilgilerin verileceği Hac Hazırlık Seminer Programı korona virüs salgınını önleme tedbirleri kapsamında ileri ki bir tarihe ertelenmiştir. Tüm hacı adaylarımıza ve kamuoyuna duyrulur” ifadeleri kullanıldı.
Bu arada, 2020 yılında Hacca gitmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı veya acentalara kesin kayıt yaptırıp ilk taksit ödemelerini yaparak 2. ve 3. taksit ödemelerini henüz yapmayan hacı adayları için de, “ Taksit ödemeleri ve hac ile ilgili iş ve işlemler (hacı adaylarımızın eğitimleri, valiz, kitap, malzeme dağıtımı, görevli seçimi ve eğitimi gibi konular) ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir” denildi.

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