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  4. Hacamat tedavisinin 8 faydası

Hacamat tedavisinin 8 faydası

ERZURUM HABERLERİ  | 20.01.2020 10:09 | Son Güncelleme

Doç.

Hacamat tedavisinin 8 faydası

Doç. Dr. Memet Işık, hacamat tedavisinin faydaları hakkında bilgi verdi.
Doç.Dr. Memet Işık, “Hacamat veya kupa tedavisi eski Mısırlılar ve Çinliler tarafından da yaygın olarak kullanılan geleneksel bir Arap tedavi biçimidir. Hacamat veya kupa tedavisi vücuttaki meridyenler aracılığıyla yaşam enerjisini uyarır. Hacamatta kullanılan kupalar cam, bambu veya plastikten yapılır. Tedaviye başlamadan önce, bardakların tedavi sırasında kaymasını kolaylaştırmak için hastanın cildine yağ sürülür. Tedavi öncesi uygulana bölgesinin kanlanmasını artırmak için yağlı manüel masaj yapılması faydayı artırır. Eskiden kupa veya bardak içinde ateş yakılıp, negatif basınç oluşturularak kupa uygulanırdı. Günümüzde pompa ile içinde negatif basınç oluşturacak mekanizması olan bu maksatla yapılmış kupalar kullanmaktadır. Hacamat yapılacak yerlere bu kupalar uygulanarak, pompa ile negatif basınç oluşturulur. Oluşan negatif basınçla cilt kupa içine doğru çekilir ve buraya kanın birikmesi sağlanır. Eğer tedaviye hacamat da ilave edilecekse kupalar alınarak pembeleşen bu gölgelere steril neşter ile çok küçük çizikler atılır ve üzerlerine tekrar kupa uygulanır. Kupa için sızan kanla dolar. Gerekirse bu işlen iki defa tekrarlanabilir” dedi.
Dr. Işık, hacamat tedavisinin faydalarını şöyle sıraladı:
“1. Ağrınızı giderir: Hacamat kas spazmına bağlı gelişen ağrıları hafifletir. Bel ve boyun fıtıklarında faydalı olur. Hacamat baş ağrısı, migren, kas ağrısı, siyatik gibi durumlarda da faydalı olabilir. Hacamat tedavisi kan ve enerji dolaşımını ve hareketliliğini arttırır. Romatizmal ağrılar, fibromiyalji, lumbago, boyun tutulması ve omuz bölgesindeki ağrılı durumlar için etkili bir tedavidir.
2. Kronik yorgunluk sendromunda faydalıdır: Hızlı tempolu dünyamızda, dinlenmek ve yenilenmek için çok az zaman var. Fiziksel dinlenme için zaman bulsak bile, akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar gibi dijital dikkat dağıtıcı unsurlarla zihinsel olarak aşırı yoruluyoruz. Bütün bunlar kronik yorgunluk sendromuna yol açabilir. Bu uzun süredir devam eden bir yorgunluk formu olabilir. Hacamat veya kupa bu durum için etkili bir tedavidir.
3. Akciğer hastalıklarından kaynaklanan rahatsızlıkları hafifletir: Kupa, kronik öksürük, astım, bronş tıkanıklığı ve plörezi gibi akciğer hastalıkları için faydalı bir destek tedavisidir.
4. Cilt sağlığınızı korur: Genellikle cildinizin sağlığı vücudunuzun içinde olanları doğrudan yansıtır. Kupa tedavisi cilt kan akışını iyileştirir ve böylece sağlıklı ciltler için gerekli oksijen ve besin maddelerini arttırır. Akne ve egzama, selülit gibi diğer cilt hastalıklarının tekrarını azaltmada da faydalı olabilir.
5. Sindirim sorunlarını gider: Kupa çekme, kronik stres, yetersiz beslenme veya bağışıklık sistemi yanıtı nedeniyle oluşan sindirim problemlerini hafifletmeye yardımcı olur.
6. İdrar yolu hastalıklarını iyileştirir: Kupa tedavisi, böbrek taşları, idrar retansiyonu ve apse gibi idrar yolu hastalıklarının tedavisi için faydalı olabilir.
7. Rahatlamanın sağlar: Hacamat masajdan çok daha etkili bir rahatlama yöntemidir. Hacamat ile enerji ve kan akışı artar. Vücutta dinginlik ve rahatlama sağlanır.
8. Daha hızlı iyileşme: Hacamat iyileşme için gerekli olan belirli alanlara kan akışını artırabilir. Artan kan ve enerji akışı daha hızlı iyileşmeye sağlar. Çoğu kişi için hacamat tedavisi gerçekten harika bir deneyimdir. Bu tedavinin burada belirtilmeyen sayısız sağlık yararı vardır. Kupa terapisi ile ilgileniyorsanız, kliniğimiz bu deneyiminizi yaşamak için harika bir yerdir. Size ihtiyaçlarınıza göre bir tedavi olanağı sunacaktır.”

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