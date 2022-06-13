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Hacettepe Üniversitesi TEDx konferansı 18 Haziran'da izleyiciyle buluşacak

13.06.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Etkinliğin geliri, Türkiye Down Sendromu Derneğine bağışlanacak

Hacettepe Üniversitesi Teknoloji, Eğlence, Dizayn (TEDx) Konferansı, 18 Haziran'da Ankara ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi sahnesinde izleyiciyle buluşacak.

Etkinliğin koordinatörlerinden Hacettepe Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gazi Huri, yaptığı açıklamada, iç mimar Ayşe Beyza Ünüvar ile düzenledikleri organizasyonun, paylaşmaya değer fikirlerin aktarılması amacıyla 1984'ten itibaren ABD başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde yapıldığını belirtti.

Huri, HacettepeMEC öğrenci topluluğu ve 80 kişilik gönüllü ekibi tarafından organize edilen etkinliğin, "Düş Peşine" temasıyla 18 Haziran'da Ankara ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi sahnesinde izleyiciyle buluşacağını kaydetti.

Gelirlerinin tamamının Türkiye'de down sendromlu çocukların eğitiminde kullanılması amacıyla, Türkiye Down Sendromu Derneğine bağışlanacağını bildiren Prof. Dr. Huri, organizasyonda, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da fikirlerini, hayallerini ve başarı hikayesini paylaşacağını ifade etti.

Huri, "Önde gelen akademisyenlerinin, gazetecilerin, sanatçıların, bürokratların, girişimcilerin, marka kurucularının, sosyal medya fenomenlerinin bilinmeyen yönlerini kendi bakış açıları ile izleyeceğimiz sahne performanslarının hepimize unutulmaz heyecanlar yaşatacağına inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Prof. Dr. Gazi Huri, sunuculuğunu TRT Haber'den Esra Kaya'nın yapacağı organizasyonda, Aile Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, gazeteci Deniz Zeyrek, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Demiryürek, oyuncu Volkan Severcan, sosyal medya fenomeni Rachel Araz Kiresepi, marka kurucusu Nur Bilen Yavuzer, yapımcı-yönetmen Hasan Yıldız, oyuncu Tamer Levent gibi konuşmacıların yer alacağını aktardı.

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