Hacettepe Üniversitesinde kafatası ve yüz kemiği kırıklıkları kursu

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğince 1. Kraniyofasiyal Anomali ve Yüz Kemiği Kırıkları kursu düzenlendi.

Hacettepe Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalındaki kursa, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen doktorlar katıldı.

Elektrikli scooter, bisiklet ve trafik kazaları sonucu meydana gelen kafatası ve yüz kemiği kırıklıkları tedavisinin animasyon film ve görsellerle anlatıldığı kursta, yurt dışından getirilen kadavralar üzerinden uygulamalı eğitim verildi.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Vargel, AA muhabirine, uzman ve asistanların eğitimine katkı sağlamak amacıyla yıllardır çalıştıklarını söyledi.

Yurt dışından ithal edilen kadavralar üzerinden ilk defa eğitim verdiklerini belirten Vargel, kraniyofasiyal anomali tedavisinin özgün bir alan olduğunu ifade etti.

Türkiye'de motorlu araç, motosiklet ve elektrikli scooterların yoğun kullanılması nedeniyle yüz ve kafa yaralanmalarının çok fazla meydana geldiğini dile getiren Vargel, "Bunların tedavisi özgünlük gerektiriyor. Bu konu yetkin hekimleri olmasını gerektiriyor. Bu alan da plastik cerrahinin alanı. Biz de kendi asistan ve uzmanlarımızın bilgi ve becerilerini artırmak için bu kursu düzenliyoruz." dedi.

Vargel, uzman ve asistanların kafatası ve yüz kemiği kırıklıkları tedavisi için yurt dışına gitmelerini istemediklerini, doktorların kendi ülkelerinde ve kurumlarında eğitim almalarını sağladıklarını anlattı.

