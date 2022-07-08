Hacı adayları Arafat heyecanını anlattı

MEKKE (AA) - ENES KAPLAN - Haccın en önemli rüknü "vakfe" için Arafat'a gelen hacı adayları, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın dünyada buluştuğu yer olan Cebel-i Rahme'yi (Rahmet Tepesi) ziyaret ediyor.

Hacı adaylarının kutsal topraklarda aynı anda bir araya geldiği tek yer olan Arafat'ta hazırlıkların tamamlanmasıyla tüm hacı adayları dünden itibaren buraya intikal etti.

Kendileri için hazırlanan çadırlara yerleşen hacı adayları, Arafat’taki gecelerini ibadetle geçirdi. Bazı hacı adayları ise ibadetlerin yanı sıra çevrede bulunan kutsal mekanları ziyaret ediyor.

Cebel-i Rahme'ye gelenlerden bazıları burada Kur'an-ı Kerim okurken, bazıları da Hazreti Muhammed’in yaptığı gibi sırtlarını Cebel-i Rahme'ye vererek ve yönlerini kıbleye dönerek dua ediyor.

Geceyi Cebel-i Rahme'de geçiren hacı adayları sabah namazını da burada eda etti.

- "Sözlerle, kelimelerle ifade edilmeyecek bir şey"

Cebel-i Rahme’yi ziyaret edenler arasında çok sayıda Türk hacı adayı da yer aldı.

Türk hacı adaylarından Osman Kızıl, Hazreti Peygamber’in ayak bastığı topraklarda olduklarını hatırlatarak, "Bu duygular buraya gelmeyince sözlerle, kelimelerle ifade edilmeyecek bir şey. Ben buraya gelinceye kadar hiçbir şey hissetmedim, ta ki Cidde Havaalanı'na inene kadar... Orada bir ateş sarmaya başladı." dedi.

Yaşadıklarının ifade edilemeyeceğini, kalpten gelen duygular olduğunu vurgulayan Kızıl, "Kabe'yi görene kadar ikinci ateş de yanmıyor. Üçüncü ateş de inşallah Peygamber Efendimizin Kabr-i Şerif'ini görünce yanacak." ifadesini kullandı.

Türkiye'ye döndüğünce hayatında kesinlikle çok şeyin değişeceğini belirten Kızıl, kırıcı bir insanın hiçbir şeye faydası olmadığını anlattı.

Nevşehir’den kutsal topraklara gelen Celalettin Bektaş ise 2014'te umreye geldiğini, 12 sene önce de hacca yazıldıklarını ancak bu yıl gelmenin nasip olduğunu söyledi.

Hac için sıra bekledikleri dönemde eşini kaybettiğini aktaran Kozaklı, "Çok üzgünüm onunla beraber gelemediğim için. Cenab-ı Allah bana nasip eyledi, geldim inşallah. Tüm Müslüman alemine, Peygamber Efendimizin gezdiği, gördüğü yerleri herkese Allah'ım nasip eylesin." diye konuştu.

Kozaklı ile hacca gelen Duran Kaya ise genç yaşta haccı nasip ettiği için Allah'a şükrettiğini ifade etti. Hacı adayları, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutladı.

