Hacı Bektaş Veli Külliyesi'nde 8 günde 135 binden fazla ziyaretçi ağırlandı

Hacı Bektaş Veli'nin 13. yüzyılda Horasan'dan gelerek Anadolu'da çok sayıda alim yetiştirdiği kendi ismini taşıyan külliyedeki türbe ile onun yaşadığı döneme ait eşyaların sergilendiği müzede, 12-19 Ağustos'ta çok sayıda kişi ağırlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a yürüyüşünün 752. yılında düzenlenen 60. Ulusal, 34. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında ilçe, ülkenin dört bir yanından 135 binden fazla kişiye ev sahipliği yaptı.

Külliyeyi ziyaret edenlerden Müjdat Aksoy, AA muhabirine, Antalya'dan ilçeyi ziyarete geldiklerini belirterek, "Pirimizi ziyaret ettik. Kurbanlarımız ve lokmalarımızı dağıttık. Burada her kim ne niyetle geliyorsa Allah'ım kabul etsin. Farklı farklı yerlerden ve görüşlerden insanlar var, ziyaretlerini yapıyorlar, güzel bir ortam." dedi.

Ziyaretçi Figen Aksoy, ilçede olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Bedenen burada olmayıp yüreği burada olan tüm canların niyazları kabul olsun. Hakk, Muhammed, Ali yolumuzdan bizi ayırmasın." diye konuştu.

Songül Köksal da Avustralya'da yaşadığı için 5 yılda bir ilçeye gelerek ziyarette bulunduğunu, Hacı Bektaş Veli Külliyesi'nde manen rahatladığını dile getirdi.

