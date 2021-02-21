YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Hacı Erol ve Ahmet Akkaya’ya TVF’den Teşekkür Plaketi

Hacı Erol ve Ahmet Akkaya’ya TVF’den Teşekkür Plaketi

21.02.2021 17:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllar voleybolda hakem ve gözlemci olarak görev yapan Hacı Erol ve Ahmet Akkaya’ya Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından teşekkür plaketi verildi.Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ adına Kayseri Voleybol İl Temsilciliği, Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Federasyonu ve Kayseri Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği adına Hacı Erol ve Ahmet Akkaya’ya teşekkür plaketlerini Kayseri İl Hakem Kurulu Üyeleri Ali Şen, Hasan Sönmez, Ömer kesimci ve Halil Ateş Takdim etti.

Uzun yıllar voleybolda hakem ve gözlemci olarak görev yapan Hacı Erol ve Ahmet Akkaya’ya Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından teşekkür plaketi verildi.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ adına Kayseri Voleybol İl Temsilciliği, Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Federasyonu ve Kayseri Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği adına Hacı Erol ve Ahmet Akkaya’ya teşekkür plaketlerini Kayseri İl Hakem Kurulu Üyeleri Ali Şen, Hasan Sönmez, Ömer kesimci ve Halil Ateş Takdim etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/

Kayseri Namaz Vakitleri 21 Şubat Pazar

İmsak
05:53
Sabah
07:15
Öğle
12:57
İkindi
15:59
Akşam
18:29
Yatsı
19:45

Kayseri Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Pazar

Karacalar Eczanesi
Kocasinan
Karacalar Eczanesi
Kocasinan
Karacalar Eczanesi
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Eğitime tablet desteği

Eğitime tablet desteği

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Diğer Haberler

Develispor liderliği devraldı

Develispor liderliği devraldı

Snowboard müsabakaları tamamlandı

Snowboard müsabakaları tamamlandı

En skorer oyuncu Laksa oldu

En skorer oyuncu Laksa oldu

Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda güldü: 73-91

Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda güldü: 73-91

Kayseri'de düzenlenen Snowboard 2. Etap Yarışları'nda birincilere ödülleri verildi

Kayseri'de düzenlenen Snowboard 2. Etap Yarışları'nda birincilere ödülleri verildi

Melikgazi Belediyespor yine galip

Melikgazi Belediyespor yine galip

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.