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Hacı Mehmet Gülsoy’a son görev

15.01.2021 12:26 | Son Güncelleme:
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Hacı Mehmet Gülsoy’a son görev

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy’un hayatını kaybeden babası Hacı Mehmet Gülsoy, son yolculuğuna uğurlandı.KTO Başkanı Ömer Gülsoy’un babası Hacı Mehmet Gülsoy, yaşlılığa bağlı hastalıktan dolayı 95 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy’un hayatını kaybeden babası Hacı Mehmet Gülsoy, son yolculuğuna uğurlandı.
KTO Başkanı Ömer Gülsoy’un babası Hacı Mehmet Gülsoy, yaşlılığa bağlı hastalıktan dolayı 95 yaşında hayata gözlerini yumdu. Merhum Gülsoy, Hulusi Akar Camii’nde İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven’in kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Cenaze namazına, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel, Taner Yıldız, Mustafa Elitaş, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, merhumun yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

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