Hacı-Mukan Munaytpasoğlu Gençler Serbest Stil Güreş Turnuvası başladı

Hacı-Mukan Munaytpasoğlu Gençler Serbest Stil Güreş Turnuvası Ankara'da başladı.

Kazakistan Büyükelçiliği ile Türkiye Güreş Federasyonunun Yaşar Doğu Güreş Salonu'nda düzenlediği turnuvanın açılışını Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly yaptı.

Organizasyonda Türkiye, Almanya, Kazakistan ve Bulgaristan'dan 125 sporcu mücadele edecek.



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