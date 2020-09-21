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Hacı Uslu Köyü Yardımlaşma Derneği’nden öğrencilere kırtasiye yardımı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 21.09.2020 19:21 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde faaliyet gösteren Hacı Uslu Köyü Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, 100 öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu.Hacı Uslu Köyü Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu, Hacıuslu, Yukarıhocalar, Yazıören, Sarıhamzalı köyleri ile bu köylerden İstanbul’da yaşayan ilk ve ortaokula giden yaklaşık 100 öğrenci kırtasiye yardımında bulundu.Yapılan yardımların devam edeceğini belirten acı Uslu Köyü Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nurettin Durgut, yardımda bulunan AK Parti Ümraniye Tatlısu Mahallesi Sosyal Politikalar Başkanı Mustafa Timur ve işadamı Ahmet Gökhan Kanca’ya teşekkür etti.

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde faaliyet gösteren Hacı Uslu Köyü Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, 100 öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu.
Hacı Uslu Köyü Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu, Hacıuslu, Yukarıhocalar, Yazıören, Sarıhamzalı köyleri ile bu köylerden İstanbul’da yaşayan ilk ve ortaokula giden yaklaşık 100 öğrenci kırtasiye yardımında bulundu.
Yapılan yardımların devam edeceğini belirten acı Uslu Köyü Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nurettin Durgut, yardımda bulunan AK Parti Ümraniye Tatlısu Mahallesi Sosyal Politikalar Başkanı Mustafa Timur ve işadamı Ahmet Gökhan Kanca’ya teşekkür etti. Durgut konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Başta köy muhtarlarımız ve yardımları yapan işadamlarımız olmak üzere emeği geçen herkese dernek yönetimi olarak çok teşekkür ederiz. Amacımız bölgemizde bulunan geleceğimizin teminatı öğrencilerimize destek olmak. Bu yardımlarımız sadece bunlarla kalmayacak. Önümüzdeki süreçlerde de yardımlarımız aralıksız devam edecek. Bugün köyümüze Hacı Uslu köyü yardımlaşma ve dayanışma derneği katkılarıyla ziyarette bulunan AK Parti Ümraniye Tatlısu Mahallesi Sosyal Politikalar Başkanı değerli Mustafa Timur Bey’e ve işadamı Ahmet Gökhan Kanca Bey’e köyümüze ve civar köylerimize yapmış olduğu yardımlardan dolayı derneğimiz köyümüz adına çok teşekkür ederiz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.”

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