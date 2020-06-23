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Hacıbekir Caddesi’nde yenileme çalışması

VAN HABERLERİ  | 23.06.2020 15:25 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesinin ‘prestij cadde’ kapsamında yapacağı Soydan Kavşağı ile Sebze Hali Kavşağı arasındaki yenileme çalışmaları başladı.Van’da Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan değişim-dönüşüm atağı hız kesmeden sürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesinin ‘prestij cadde’ kapsamında yapacağı Soydan Kavşağı ile Sebze Hali Kavşağı arasındaki yenileme çalışmaları başladı.
Van’da Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan değişim-dönüşüm atağı hız kesmeden sürüyor. Kent estetiğini geliştirmek adına birçok projeyi hayata geçiren Van Büyükşehir Belediyesi, yeni bir prestij caddenin daha yapımına başladı. Geçtiğimiz ay Milli Egemenlik Caddesi’nde başlanan yenileme çalışmalarının ardından bu kez de Sebze Hali-Soydan Kavşağı üzerinden Kültür Sarayı’na olan kısımda da çalışmaların startı verildi. Baştan aşağı yenilecek olan caddeye bu sabahtan itibaren giren ekipler, altyapı çalışmalarını yürütüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmaların sonbahara kadar bitirilmesi hedefleniyor.
Ayrıca yapılan çalışma nedeniyle Van AVM’den sebze haline olan kısımda ulaşımın tek yön üzerinden çift şerit olarak verileceği belirtildi.

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