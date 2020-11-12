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Hacıbekir Caddesi’nin 2. etabında asfalt serimi başladı

VAN HABERLERİ  | 12.11.2020 14:43 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesince ‘Prestij Cadde Projesi’ kapsamında yenilenen Hacıbekir Caddesi’nin ikinci etabında asfalt serimine başlandı.Van Büyükşehir Belediyesi, Prestij Cadde Projeleriyle kente değer katıyor.

Van Büyükşehir Belediyesince ‘Prestij Cadde Projesi’ kapsamında yenilenen Hacıbekir Caddesi’nin ikinci etabında asfalt serimine başlandı.
Van Büyükşehir Belediyesi, Prestij Cadde Projeleriyle kente değer katıyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca birinci etabı tamamlanan Hacıbekir Caddesi’nin ikinci etabında ise çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz hafta trafiğe kapatılarak asfalt ve kaldırım sökümüne başlayan ekipler, yapılan zemin iyileştirme ve aydınlatma direklerinin montajını tamamladı. Sabah saatlerinden itibaren asfalt serimine başlanan caddenin İki Nisan Kavşağı ile Eski Vali Konağı arasındaki kısmı trafiğe kapatılarak çalışmalar hızlandırıldı.
Hummalı bir çalışma yürütülen caddenin 750 metrelik ikinci etabının bugün bitirilmesi planlanırken, Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak olan yol çizgi çalışmasıyla caddedeki çalışmalar son bulacak.

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