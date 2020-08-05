YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Hacıbektaş Anma Kurulu: "Etkinlikler için yapılan görüşmelerden çekiliyoruz"

Hacıbektaş Anma Kurulu: "Etkinlikler için yapılan görüşmelerden çekiliyoruz"

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 05.08.2020 11:41 | Son Güncelleme

Hacıbektaş Anma Kurulu’ndan yapılan açıklamada, Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri için yapılan görüşmelerden çekildikleri belirtildi.Açıklama şu şekilde:"Bilindiği üzere 56 yıldır her yıl düzenlenen Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri, Hacıbektaş Belediyesi ve Anma Kurulu öncülüğünde, Alevi-Bektaşi Kurum ve Kuruluşlarının katılımıyla icra edilmektedir.Bu yıl düzenlenecek olan 57.Ulusal 31.Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri’nin icrası ile ilgili; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü ile Hacıbektaş Belediyesi ve Anma Kurulu olarak yaklaşık iki aydır görüşmeler yürütmekteyiz.Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın iki ay gibi kısa bir sürede hazırlamış olduğu etkinlik temasındaki eksik bilgilerin düzeltilmesini, dar zamana sıkıştırılan hazırlık çalışmasının daha uzun soluklu bir çalışmayla hazırlanmasını ve bu ortak çalışmanın 2021 yılında icra edilmesini belirterek, yapılan görüşmelerden Hacıbektaş Belediyesi ve Anma Kurulu olarak çekilmiş bulunmaktayız.Bu yıl düzenlenecek olan 57.Ulusal 31.Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri programımız 7 Ağustos Cuma günü yayınlanacak olup; 56 yıldır olduğu gibi 16-17-18 Ağustos 2020 tarihinde, Hacıbektaş Belediyesi ve Anma Kurulu öncülüğünde, Alevi-Bektaşi Kurum ve Kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olup; bunun dışında herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından gerçekleştirilecek her türlü etkinliğin alternatif olarak değerlendirileceğini bildirir, kamuoyunun takdirine sunarız."

Hacıbektaş Anma Kurulu’ndan yapılan açıklamada, Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri için yapılan görüşmelerden çekildikleri belirtildi.
Açıklama şu şekilde:
"Bilindiği üzere 56 yıldır her yıl düzenlenen Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri, Hacıbektaş Belediyesi ve Anma Kurulu öncülüğünde, Alevi-Bektaşi Kurum ve Kuruluşlarının katılımıyla icra edilmektedir.
Bu yıl düzenlenecek olan 57.Ulusal 31.Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri’nin icrası ile ilgili; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü ile Hacıbektaş Belediyesi ve Anma Kurulu olarak yaklaşık iki aydır görüşmeler yürütmekteyiz.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın iki ay gibi kısa bir sürede hazırlamış olduğu etkinlik temasındaki eksik bilgilerin düzeltilmesini, dar zamana sıkıştırılan hazırlık çalışmasının daha uzun soluklu bir çalışmayla hazırlanmasını ve bu ortak çalışmanın 2021 yılında icra edilmesini belirterek, yapılan görüşmelerden Hacıbektaş Belediyesi ve Anma Kurulu olarak çekilmiş bulunmaktayız.
Bu yıl düzenlenecek olan 57.Ulusal 31.Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri programımız 7 Ağustos Cuma günü yayınlanacak olup; 56 yıldır olduğu gibi 16-17-18 Ağustos 2020 tarihinde, Hacıbektaş Belediyesi ve Anma Kurulu öncülüğünde, Alevi-Bektaşi Kurum ve Kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olup; bunun dışında herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından gerçekleştirilecek her türlü etkinliğin alternatif olarak değerlendirileceğini bildirir, kamuoyunun takdirine sunarız."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBodrum'dan Kilyos'a kaçtıBodrum'dan Kilyos'a kaçtı
PARTNEREvrim Keklik'ten "Survivor All Star'a katılır mısın?" sorusuna tek kelimelik yanıtEvrim Keklik'ten "Survivor All Star'a katılır mısın?" sorusuna tek kelimelik yanıt

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gebze’nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi

Gebze’nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdek esnafı “bayram” yaptı

Erdek esnafı “bayram” yaptı

20’şer kişilik sınıflarda eğitim

20’şer kişilik sınıflarda eğitim

Konak’ta askıda kurban kampanyası hedefine ulaştı

Konak’ta askıda kurban kampanyası hedefine ulaştı

Usta oyuncu Üstün Asutay hayatını kaybetti

Usta oyuncu Üstün Asutay hayatını kaybetti

Nevşehir Namaz Vakitleri 5 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:03
Sabah
05:39
Öğle
12:52
İkindi
16:42
Akşam
19:55
Yatsı
21:25

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Çarşamba

Anadolu Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Acigol
Orkun Eczanesi
Avanos
Halıloglu Eczanesi
Derinkuyu
Bahadır Eczanesi
Gulsehir
Hacıbektas Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Otomobil, Minibüse Çarptı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Otomobil, Minibüse Çarptı: 1 Ölü, 4 Yaralı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.