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Hacıbektaş Belediye Başkanı Altıok, Başkan Arı’yı ziyaret etti

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 06.06.2020 10:17 | Son Güncelleme

Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde bu yıl 57’ncisi gerçekleştirilecek olan Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri öncesinde Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Hacıbektaş Belediye Başkanı Altıok, Başkan Arı’yı ziyaret etti

Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.
Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde bu yıl 57’ncisi gerçekleştirilecek olan Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri öncesinde Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret ederek bir süre görüştü. İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici’nin de yer aldığı ziyarette belediye başkanları, 16-18 Ağustos 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri konusunda karşılıklı istişarelerde bulundu.
Belediye Başkanı Rasim Arı, ilk kez ulusal düzeyde 16 Ağustos 1964 yılında Hacı Bektaş Veli Külliyesinin müze olarak açılması ile yapılan Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinliklerinin hem Hacıbektaş ilçesinin hem de Nevşehir’in tanıtımı için de büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Hacıbektaş Belediye Başkanı Altıok, Başkan Arı’yı ziyaret etti

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