Hacıkadı tavuk ırkının nesli tükenmek üzere

Orijin gen kaynağı Sinop’un Gerze ilçesine ait olan Hacıkadı tavuğunun ırk nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Hacıkadı çatallı ibiği ve beyaz küpeleriyle öne çıkıyor. Namaz vakitlerinde ötüşüyle de dikkat çekiyor. Sinop’un Gerze ilçesiyle özdeşleşen Hacıkadı tavuğunun çoğaltılması için ilçede projeler yürütülüyor. Hazırlanan "Hacıkadı Tavuğu Genetiğini Koruma ve Damızlık Üretim Projesi" kapsamında ırkın çoğaltılması amaçlanıyor.

Gerze İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vekili Özbay Akkaş konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “2010 yılında kaymakamlığımız, sosyal yardımlaşma vakfımız ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle beraber Hacıkadı Tavuğunun Genetiğinin Korunması ve yöre ekonomisine kazandırılması amacıyla bir proje başlatıldı. Bu proje kapsamında önce ırkın özelliklerini gösteren yöredeki işte tavuk ve horozlardan numuneler, örnekler alınarak çoğaltılma yoluna gidildi. İşte civciv büyütme kafesleri ve kuluçka makinesi alınarak projeye başlanmış oldu. Projenin amacı dediğim gibi öncelikle gen kaynağı olarak bunun korunması. Çünkü nesli tükenen bir hayvan. Bu bizim milli bir değerimiz. Orijini Gerze. Tescili de resmi olarak bakanlığımız tarafından yapılmış bir ırk. Tabii, projenin diğer ayağında da yöre ekonomisine kazandırılmasıydı. Yalnız şöyle bir dezavantajımız var onu söyleyeyim. Irkımızın maalesef yumurta ve et verimi noktasında çok yüksek rakamlara ulaşamıyoruz. İşe şuanda bununla ilgili de bir ıslah çalışması Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde bir hocamızın katkısıyla onu da başlattık inşallah. Onun da projesi hızlandı, bakanlığa sunuldu. Eğer kabul edilirse dediğim gibi ıslah da işin içine girdiği zaman hem sayısının attırılması hem de ekonomik bir değer ekonomik getirici tarımsal bir ürün olması anlamında ciddi bir katkısının olacağını düşünüyoruz. Hacıkadı tavuğumuz bir kere dünyada çok az tavuk ırkında bulunan çatal ibiğe sahip. Bu çatal ibikler özellikle horozlarda çok belirgin. Tavuklarında biraz daha küçük. Çok belirgin değil. İkinci yine en belirgin özelliği küpeleri, beyaz küpeleri. Renkleri tamamen siyah. Yalnız gene özellikle horozlar güneş ışığında işet maviye çalan böyle çok albenisi güzel bir renk tonuyla beraber tüylerinin görülmesi. Gene yöresel halk, halkın yöredeki insanların söylediği bir şey özellikle namaza saatlerinde ötmesiyle meşhur bir horoz. Yabani ürkek bir ırk. İnsanlar biraz zor alışan" dedi.

