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Hacılar Belediyesi Özel Kalem Müdürü Sinan Erdoğan’ın acı günü

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.11.2020 16:35 | Son Güncelleme

Hacılar Belediyesi Özel Kalem Müdürü Sinan Erdoğan’ın babası Halil İbrahim Erdoğan, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Hacılar Belediyesi Özel Kalem Müdürü Sinan Erdoğan’ın 4 yıldır akciğer kanseri ile mücadele eden babası Halil İbrahim Erdoğan, 65 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hacılar Belediyesi Özel Kalem Müdürü Sinan Erdoğan’ın babası Halil İbrahim Erdoğan, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Hacılar Belediyesi Özel Kalem Müdürü Sinan Erdoğan’ın 4 yıldır akciğer kanseri ile mücadele eden babası Halil İbrahim Erdoğan, 65 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Halil İbrahim Erdoğan’ın Hulusi Akar Cami’nde kılınan cenaze namazına yakınları katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Halil İbrahim Erdoğan’ın cenazesi asri mezarlığa defnedildi.

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Melikgazi
Yeditepe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cemiloğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Güçlü Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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