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Hacılar beyaza büründü

KAYSERİ HABERLERİ  | 31.01.2020 15:25 | Son Güncelleme

İlçe genelinde etkili olan kar yağışı ile birlikte gerekli tüm tedbirlerini alan Hacılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, karda hayatı kolaylaştırmak adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Gece saatlerinden itibaren başlayan ve ilçe genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle araç ve yaya ulaşımının aksamaması, günlük yaşamın kesintiye uğramaması için çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, başta ana arterler olmak üzere kar küreme ve tuzlama çalışmalarını gerçekleştiriyor.Kar yağışının görüldüğü ilk andan itibaren çalışmalara başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gerektiğinde, 24 saat kesintisiz hizmet verdiğini vurgulayan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "Bütün ilimize olduğu gibi ilçemize de çok şükür kar yağışı başladı.

İlçe genelinde etkili olan kar yağışı ile birlikte gerekli tüm tedbirlerini alan Hacılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, karda hayatı kolaylaştırmak adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Gece saatlerinden itibaren başlayan ve ilçe genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle araç ve yaya ulaşımının aksamaması, günlük yaşamın kesintiye uğramaması için çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, başta ana arterler olmak üzere kar küreme ve tuzlama çalışmalarını gerçekleştiriyor.
Kar yağışının görüldüğü ilk andan itibaren çalışmalara başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gerektiğinde, 24 saat kesintisiz hizmet verdiğini vurgulayan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "Bütün ilimize olduğu gibi ilçemize de çok şükür kar yağışı başladı. Ekiplerimiz dün geceden itibaren bu güzel kar yağışında hayatın aksamaması için elinden gelen gayreti gösteriyorlar. Anayollarımız başta olmak üzere tüm bağlantılarımızda, yaklaşık 10 İş Makinesi ve 50 personelle halkımıza hizmet veriyoruz. Ben halkımızdan bu süreçte şunu istirham edeceğim. Lütfen kar lastiği olmadan yola çıkmasınlar. Lütfen acil durumlar haricinde hastası olan, ağır hastası olanlar haricinde gerek hatlarımız gerekse tüm çalışma arkadaşlarımızda ivedi müdahale edici alanların dışında sıkıntılarını dile getirsinler ama acil olmayan işlerde de acil işlerin aksayacağını unutmadan işletmemizi arasınlar. Bu noktada biz emirlerindeyiz, hizmetlerindeyiz. 442 37 77 nolu telefondan işletmemize ulaşabilirler. Yine whatsapp ihbar hattımız her zaman aktif. Ama kar yağışında devam ettiğini özellikle belirterek şu an itibariyle 25 santimetreyi bulan kar yağışının da bugün tahminlere göre akşama kadar süreceği göz ardı edilmeden ekiplerimizin aranması hususunu özellikle istirham ediyorum. Anlayışları için şimdiden teşekkür ediyorum. Önceliğimiz ana yollarımız, ana yolların bağlantı yolları. Hayatı aksatmadan iş ve işlemlerimize devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

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Darüşşifa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Korkmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şahin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
İşler Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şifa İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Meral Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Sarıgül Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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