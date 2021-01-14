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Hacılar beyaza büründü

14.01.2021 12:58 | Son Güncelleme:
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Hacılarda etkili olan kar yağışına Hacılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, anında müdahale ederek kapalı yol kalmamasını sağlıyor.

Hacılarda etkili olan kar yağışına Hacılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, anında müdahale ederek kapalı yol kalmamasını sağlıyor. İlçede hayatı kolaylaştırmak adına tüm hazırlıkların önceden yapıldığını belirten Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan yağışla birlikte çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.
Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçede etkili olurken ana güzergah ve mahalle aralarında anında yapılan çalışmalarla yollar açıldı. Kar yağışı nedeniyle araç ve yaya ulaşımının aksamaması, günlük yaşamın kesintiye uğramaması için çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yerinde takip eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan başta ana arterler olmak üzere kar küreme ve tuzlama çalışmalarının kesintisiz yapıldığını söyledi.
Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gerektiğinde, 24 saat kesintisiz hizmet verdiğini vurgulayan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "Bütün ilimize olduğu gibi ilçemizde de çok şükür kar yağışı başladı. Ekiplerimiz dün akşamdan itibaren bu güzel kar yağışında hayatın aksamaması için elinden gelen gayreti gösteriyorlar. Anayollarımız başta olmak üzere tüm bağlantılarımızda, 11 iş makinesi ve 35 personelle halkımıza hizmet veriyoruz’’ dedi. Başkan Özdoğan ayrıca yağışla birlikte oluşacak tehlikelere karşı araç sürücülerini de kış lastiği takmaları konusunda uyararak "Kar lastiği olmadan yola çıkmasınlar.” Dedi.
442 37 77 ve 0534 592 48 55 telefonundan anında Fen İşleri Müdürlüğüne ulaşılabileceğini hatırlatan Başkan Özdoğan, “Önceliğimiz ana yollarımız ve ana yolların bağlantı yolları diyerek hayatı aksatmadan iş ve işlemlerimize devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

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