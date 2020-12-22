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Hacılar Kapı pistinde kayak sezonu açıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.12.2020 14:10 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, alınan korona virüs tedbirleriyle birlikte geçtiğimiz hafta kapılarını açarak kayakseverlere hizmet vermeye başlamıştı.

Hacılar Kapı pistinde kayak sezonu açıldı

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, alınan korona virüs tedbirleriyle birlikte geçtiğimiz hafta kapılarını açarak kayakseverlere hizmet vermeye başlamıştı. Bugün pistlerden Hacılar Kapı kayak sezonunu açtı.
Bir çok kayak merkezi yeterli kar olmadığı için kayak severleri ağırlayamazken, Erciyes hafta sonundan itibaren misafirlerini konuk etmeye başlamıştı. Erciyes dağının bir çok bölgesinde yaklaşık 160 makineyle suni karlama yapılırken, son olarak bugün Hacılar Kapı pisti kayak severlerin hizmetine sunuldu. Tekir pistinin ardından hizmete açılan Hacılar Kapı pisti ile birlikte kayak severler daha önemli imkanlara kavuştu. Çalışmalar aralıksız devam ederken bu hafta içinde Develi ve Hisarcık Kapı pistlerinin de kayak severlerin hizmetine sunulması amaçlanıyor.

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