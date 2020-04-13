Hacılar’da maske üretimi devam ediyor

Hacılar’da, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara verilmek üzere maske üretimine devam ediliyor.

Maske üretiminin yapıldığı Rasim Çetinkaya Halk Eğitim Merkezi’nde incelemelerde bulunan Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen ve Belediye Başkanı Bilal Özdoğan maske üretimi hakkında ilgililerden bilgi aldı. Maske üretiminden vatandaş adına memnun olduklarını dile getiren Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan yaptığı açıklamada, “Ülkemizin ve Dünyamızın içinde bulunduğu bu virüsle mücadele şartlarında Kaymakamlığımızın ve Belediyemizin iş birliği ile Halk Eğitim Merkezimizde maske üretimine başlamış bulunuyoruz. Bugünler önemli günler. Tarihin not edeceği günler. Vatandaşımızın devletiyle el ele olduğu gönül gönüle olduğu günler. Devletimiz vatandaşımızın her zaman yanında oldu. Vatandaşımızda bugün burada gözüktüğü gibi gönüllü olarak kursiyerlerimiz usta öğretici öğretmenlerimiz bu vatan için millet için emeğini esirgemiyor. Sağ olsunlar var olsunlar. İnşallah bu süreci hep birlikte beraberlik içerisinde atlatacağımızdan hiç kimsenin endişesi olmasın. Güzel günler bizi bekliyor diyorum. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

