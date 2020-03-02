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Hacılar’dan Mehmetçiğe manevi destek

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.03.2020 15:38 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 27 Şubat’ta İdlib’deki menfur saldırıyı müteakip başlattığı ’Bahar Kalkanı Harekâtı’ için Hacılar İlçesi’nde dua edildi.Hacılar Kaymakamlığı önünde gerçekleştirilen ve Kaymakam Haluk Sezen, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Muhittin Doğan, daire müdürleri ile vatandaşların katıldığı dua öncesinde bir konuşma yapan Kaymakam Haluk Sezen, “Dün itibariyle bahar kalkanı harekatımız başlamıştır.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 27 Şubat’ta İdlib’deki menfur saldırıyı müteakip başlattığı ’Bahar Kalkanı Harekâtı’ için Hacılar İlçesi’nde dua edildi.
Hacılar Kaymakamlığı önünde gerçekleştirilen ve Kaymakam Haluk Sezen, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Muhittin Doğan, daire müdürleri ile vatandaşların katıldığı dua öncesinde bir konuşma yapan Kaymakam Haluk Sezen, “Dün itibariyle bahar kalkanı harekatımız başlamıştır. Öncelikle harekatımız hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Buraya 36 şehidimizi anmak ve harekatımızın başarıya ulaşması için dua etmek için toplandık. Allah ordumuzu muzaffer eylesin” dedi. Kaymakam Haluk Sezen’in konuşmasının ardından Hacılar Müftüsü Yusuf Ay tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Suriye’nin İdlib Bölgesi’ne yönelik başlattığı ‘Bahar Kalkanı Harekâtı’nın zaferle sonuçlanması için dua edildi.

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