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Hacılar’ın dört bir tarafında çalışmalar devam ediyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.09.2020 17:06 | Son Güncelleme

Hacılar Belediyesi ilçe genelindeki tüm yolları modernize etmek için çalışıyor.

Hacılar Belediyesi ilçe genelindeki tüm yolları modernize etmek için çalışıyor. Sakar Eşmecik Caddesi’nde yürütülen çalışmalarda ise sona gelindi.
Sakar Eşmecik Caddesi’nde yürütülen kilitli parke çalışmalarını, Başkan Yardımcısı Ersel Elcuman ve Fen İşleri Müdürü Mustafa Palaz ile birlikte yerinde inceleyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Sakar Eşmecik Caddesi’nde yapılan çalışmalarda sona geldiklerini ifade etti. Hacılar’ın dört bir tarafında çalıştıklarını bu manada Hacılar’ı şantiye alanına çevirdiklerini söyleyen Özdoğan yaptığı açıklamada, “İlçemizin dört bir yanında devam eden çalışmaları yerinde inceliyoruz. Sakar Eşmecik Caddesi’nde yaklaşık iki kilometrelik alanda yürüttüğümüz kilitli parke çalışmalarında sona geldik. Bu alanda arkadaşlarımız çok özel ve titiz bir çalışma gerçekleştirdiler. Bir taraftan yağmur olukları döşenirken bir taraftan da 18 adet yağmur aksını inşa ettiler. Kısa bir zaman sonra halkımızın hizmetine sunacağımız bu yolda kışın ve baharda yağan yağmurda bozulmalar olmaması için tüm tedbirleri aldık. İlçemizi şantiye alanına çevireceğimizi söylemiştik. Gerçekten de şantiye alanına çevirdik. Beğendik Mahallemizde, Yeni Mahalle’de ve Özgüneş Caddesi’nde çalışmalarımız devam ediyor. Alt ve üst yapı işlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Bu caddeyi kullanan hemşerilerimize sabırları için teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.
Mahalle sakinleri ile de bir süre sohbet eden Başkan Özdoğan, vatandaşların talep ve isteklerini dinledi.

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