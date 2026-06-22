Hacıosmanoğlu'nun 'villa şovu' patladı! Ortada ne izin var ne proje...

Millilerin başarılı play-off mücadelesi sonrası Dünya Kupası'na katılmasının ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu futbolculara 'villa' hediye edeceğini açıklamıştı. Başarısız sonuçların ardından kamuoyunda futbolculara verilecek villalar daha çok eleştiri oklarının hedefi oldu. Son gelen iddia ise oldukça ses getirecek cinsten!

'VİLLA PROJESİNE İZİN ÇIKMADI' İDDİASI

Gazeteci Ersin Eroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hacıosmanoğlu'nun villa vaadiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Eroğlu ayrıca projeye onay çıkmadığını da sözlerine ekledi.

Eroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Fatih Altaylı’nın eski bir yayınında gündeme getirdiği İbrahim Hacıosmanoğlu’nun milli takım oyuncularına “villa hediyesi” meselesine “villa hüllesi” demek daha doğru olur.

Milas Güllük’te yapılması planlanan 4 bin villalık proje, Net Holding ile Ali Ağaoğlu ortaklığıyla başladı.

Proje, su kaynakları alanı ve kuşların geçiş güzergâhında yer alması nedeniyle yargı kararıyla iptal edildi. Projenin hayata geçirilmesi durumunda doğal yaşam alanları etkilenecek ve belki de geri dönüşü olmayan sorunlar ortaya çıkacaktı.

İZİN ÇIKMAYINCA AĞAOĞLU DEVREYE GİRDİ

Projeye izin çıkmayınca Ağaoğlu’nun akrabası Hacıosmanoğlu devreye girdi ve ortak oldu.

2026 Dünya Kupası’na gidilmesi hâlinde oyunculara kendi cebinden villa vereceğini açıkladı. Bu da yaklaşık 30 villaya denk geliyordu. Hacıosmanoğlu, “4 bin villadan 30’u oyunculara düşer herhalde.” demişti.

Ancak ortada ne villa ne de onaylanmış bir proje vardı.

2021'DE 'KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN' İLAN EDİLMİŞ

Üstelik yargı kararlarının yanı sıra, 2021 tarihli ve 4167 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bölge “Kesin Korunacak Hassas Alan” ilan edilmişti.

Belli ki Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası’nda gelecek bir başarıyla bunları aşacağını düşündü.

Milli Takım turnuvaya erken veda etti. O bölgeye izin çıkması da zor görünüyor. Ama Hacıosmanoğlu bir kere söz verdi. Orası olmazsa başka yerden verir herhalde. Bakalım, Dünya Kupası’na gitmeye hak kazanan oyunculara anahtarları ne zaman teslim edecek?"